Регіна Тодоренко похвалилася ідеальним образом перед дзеркалом у гримерці

Артистка вирішила показати кадр, на якому блиснула формами і яскравим макіяжем перед дзеркалом. Як відомо, останнім часом Тодоренко ділиться новими кадрами вкрай рідко, уникаючи критики після скандалу з неумесным висловлюванням про знущання над жінками, пише Рoliteka.net.

На новому кадрі зірка вирішила показати, як позувала у спеціального дзеркала в гримерці в бірюзовому вбранні в білий горошок. При цьому головний акцент її образу був саме на макіяжі з акуратним прикрасою на шиї.

Сама зірка зазначила, що має намір розкрити секрети по догляду за собою дещо пізніше за численними проханнями.

«За численними проханнями скоро викладу відео з Б'юті-засоби, за допомогою яких можна зробити такий річний makeUp 💄 😚», - написала Тодоренко.

Фанати не залишилися осторонь:

«Плаття гарне😍», «Красуня!!!», «Яка красуня😍Раніше макіяж був дуже яскравим, а зараз все більше переходить до природності👍🏼 Ми теж в 90% випадків фарбуємо губи червоною помадою на змагання💄», «Чекаємо 🤎👍🏾», «з нетерпінням чекаємо💙», «Красуня», «Як цікаво! Чекаємо. ❤️❤️❤️», «Красуня 😘», «Навіщо мейк, коли є маски в сторіс 😂», «Вона йде по життю сміючись... люблю цю пісню Макаревича, який знову не в честі... , але пісні його люблять і вони живуть, кожен має право на свою думку і засуджувати нас, крім Бога, ніхто не має права! Ви чудова і щира, щастя Вам! Милуюся!», «На диснеївську принцесу схожа😍 не надто дивний комент від кримінальних питань?😂😂😂».

До цього зірка з'явилася в костюмі нюдового відтінку з яскравим макіяжем на обличчі і під час укладання своїх пишних хвилястого волосся. Зірка позувала разбутой, сидячи за столом і яскраво посміхаючись на камеру. Саме раззутые ноги зірки і привернули увагу фанатів.

«#10фактовобомне

Відгадайте, які з них помилкові ! Пишіть в коментах)

1. У 15 років роздавала флаєри на Дерибасівській вулиці, а на зароблені гроші купувала духи.

<цифра>

2. Я - дипломований логіст.

3. Випустила музичний альбом FIRE, на обкладинці якого гола.

4. Улюблена страва - кактусовый суп

5. Мій голос можна почути у пісні Ані Лорак «Помаранчеві сни»

6. Я є членом братства тріски і потрухів в Португалії

7. Мені вживили сухожилля гірської вівці (ходжу з ним по сей день)

8. Я пілотувати літак і посадила його самостійно на одному з найбільш небезпечних злітних смуг у світі

9. Отримала #ТЕФІ як найкраща Ведуча ранкового шоу вихідного дня.

10. За весь час подорожей у тревел-шоу #ОрелиРешка витратила півмільйона доларів», - написала під постом зірка, проте багатьох зацікавили саме ноги зірки великого розміру.

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