Російська балерина Анастасія Волочкова ризикує збідніти на 130 млн рублів

Про це пише видання КП.

Так, проти епатажної зірки подали позов до суду з вимогою стягнути 130 мільйонів рублів.

Позовом відзначився колишній коханий балерини Владислав Фоменко.

Бізнесмен вимагає відшкодувати йому 130 млн рублів і стверджує, що балерина Анастасія Волочкова використовувала його "в цілях безпідставного збагачення".

У позові сказано, що у 2014 році він жив з Волочковою і допоміг їй зробити ремонт в новому будинку, вартість якого склала 30 млн.

Але в один момент, коли роботи були майже завершені, балерина Анастасія Волочкова, перебуваючи в алкогольному сп'янінні, вигнала робітників і розірвала відносини з Фоменком. У підсумку будівельна бригада виставила величезні рахунки бізнесменові.

"Я потрапив у боргову кабалу і мав знаходити гроші будь-яким способом. Результатом сформованої ситуації стали мої проблеми із законом", – заявив Фоменко і додав, що саме із-за Волочкової його засудили до 2,5 років ув'язнення за шахрайство.

Анастасія Волочкова вже встигла відреагувати на судовий позов і звинуватила Фоменко у брехні. Більш того, вона назвала колишнього коханця "психічно хворим".

Сам же Владислав Фоменко додав, що в цій ситуації з нього зробили посміховисько, тому він просить суд стягнути з балерини ще 100 млн як компенсацію за моральну шкоду.

Раніше ми розповідали, що через алкоголь мова балерини стала розмитою і нескладною.

Практично під кожним відео зірки, де вона позує ввечері біля багаття або за столом, користувачі мережі припускали, що Анастасія випивала. Не зазнавши критики на свою адресу, Волочкова приховала можливість коментування, щоб під її "романтичними" відео не було злих слів.

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