Российская балерина Анастасия Волочкова рискует обеднеть на 130 млн рублей

Об этом пишет издание КП.

Так, против эпатажной звезды подали иск в суд с требованием взыскать 130 миллионов рублей.

Иском отличился бывший возлюбленный балерины Владислав Фоменко.

Бизнесмен требует возместить ему 130 млн рублей и утверждает, что балерина Анастасия Волочкова использовала его "в целях неосновательного обогащения".

В иске сказано, что в 2014 году он сожительствовал с Волочковой и помог ей сделать ремонт в новом доме, стоимость которого составила 30 млн.

Но в один момент, когда работы были почти завершены, балерина Анастасия Волочкова, находясь в алкогольном опьянении, выгнала рабочих и разорвала отношения с Фоменко. В итоге строительная бригада выставила огромные счета бизнесмену.

"Я попал в долговую кабалу и должен был находить деньги любым способом. Результатом сложившейся ситуации стали мои проблемы с законом", – заявил Фоменко и добавил, что именно из-за Волочковой его приговорили к 2,5 годам заключения за мошенничество.

Анастасия Волочкова уже успела отреагировать на судебный иск и обвинила Фоменко во лжи. Более того, она назвала бывшего любовника "психически больным".

Сам же Владислав Фоменко добавил, что в этой ситуации из него сделали посмешище, поэтому он просит суд взыскать с балерины еще 100 млн в качестве компенсации за моральный вред.

Ранее мы рассказывали, что из-за алкоголя речь балерины стала размыта и несколько бессвязна.

Практически под каждым видео звезды, где она позирует вечером у костра или за столом, пользователи сети предполагали, что Анастасия выпивала. Не потерпев критики в свой адрес, Волочкова скрыла возможность комментирования, чтобы под ее "романтическими" видео не было злых слов.

Напомним, скандальная Волочкова сделала свой фирменный шпагат в компании мужчин

Также Politeka сообщала, Волочкова сверкнула исхудавшими ногами в шерстяных сапогах