Колишнього українського парламентаря Миколу Мартиненка - соратника експрезидента Петра Порошенка засудили до тюремного ув'язнення за кордоном
Так, у Швейцарії Федеральний кримінальний суд визнав винним екс-нардепа Миколи Мартиненка у відмиванні майже трьох мільйонів євро через фінансову систему країни «у складі злочинного угруповання», передає Politeka з посиланням на журналістів програми «Схеми».
Разом з колишнім парламентарієм суд визнав винним ще одного громадянина України – Павла Скаленка. Він фігурує у кримінальному провадженні НАБУ і САП.
Уточнимо, що Мартиненко оголосили покарання – 28 місяців тюремного ув'язнення, з яких 12 – «безумовного відбування». Скаленка засудили до 24 місяців в'язниці.
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Слідчі стверджують, що колишній нардеп доручив спільникові створити офшорну компанію в Республіці Панама .вказавши в ній директорами різних громадян Панами. Всі вони називали Мартиненко своїм уповноваженим представником.
Після цього було відкрито декілька рахунків у Швейцарії від імені цієї організації, а її бенефіціарним власником був саме Мартиненко.
Сам парламентарій своєї провини за цим звинуваченням не визнав.
Звернемо увагу, що Мартиненко є політичним соратником лідера "Народного фронту" Арсенія Яценюка й експрезидента Петра Порошенка. За плечима у нього комсомольське минуле, участь у бізнес-проектах і чотири депутатських терміну.
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