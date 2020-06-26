Бывшего украинского парламентария Николая Мартыненко - соратника экс-президента Петра Порошенко приговорили к тюремному заключению за границей

Так, в Швейцарии Федеральный уголовный суд признал виновным экс-нардепа Николая Мартыненко в отмывании почти трех миллионов евро через финансовую систему страны «в составе преступной группировки», передает Politeka со ссылкой на журналистов программы «Схемы».

Вместе с бывшим парламентарием суд признал виновным еще одного гражданина Украины – Павла Скаленко. Он фигурирует в уголовном производстве НАБУ и САП.

Уточним, что Мартыненко объявили наказание – 28 месяцев тюремного заключения, из которых 12 – «безусловного отбывания». Скаленко приговорили к 24 месяцам тюрьмы.

Следователи утверждают, что бывший нардеп поручил сообщнику создать оффшорную компанию в Республике Панама .указав в ней директорами различных граждан Панами. Все они называли Мартыненко своим уполномоченным представителем.

После этого был открыт ряд счетов в Швейцарии от имени этой организации, а ее бенефициарным владельцем был именно Мартыненко.

Сам парламентарий своей вины по данному обвинению не признал.

Обратим внимание, что Мартыненко является политическим соратником лидера "Народного фронта" Арсения Яценюка и экс-президента Петра Порошенко. За плечами у него комсомольское прошлое, участие в бизнес-проектах и четыре депутатских срока.

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