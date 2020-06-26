Скандальная певица Лолита Милявская решила прогуляться на улице без белья и похвасталась новым «достижением»

Об этом она рассказала у себя в Instagram, передает Politeka.

«Эйджизму нет!» - коротко говорится в сообщении.

Уточним, что на опубликованных кадрах Лолита идет по улице в джинсовых мини-шортах и футболке без белья. Сама звезда решила похвастаться новым «достижением»:

«Знаете, в чем прикол нахождения в маске? Вот, например. Вышла я на улицу за черешней. Иду-иду, а со мной молодежь начала знакомится. Ну, типа съем. Все было прекрасно, пока я не сняла маску. И не начала разговаривать. Это так круто. Маска помогает тебе быть не старородящей», - сказала она.

Уточним, что поклонники Милявской поспешили заверить ее, что у нее роскошные формы.

«Можно и без мейка ходить. Главное не загорать», «красотка», «Лолита, вы прелесть», «как всегда – шикарная», «Вы же такая секс* вот они и престают», «Красота - страшная сила во все времена», - пишут они.

Как сообщалось ранее, певица Лолита Милявская высказалась об украинском языке.

Свое отношение к родному языку она описала в интервью программе «А поговорить?».

По ее словам, со временем украинский язык сильно изменился, а ее словарный запас значительно уменьшился.

«Во мне нет украинской крови. Я там жила, раньше язык знала, но теперь малый словарный запас. Украинский язык очень изменился со времен Франко, Шевченко, Леси Украинки. Это был такой породистый язык, а теперь его напичкали «гелікоптерами» и «слухавками». Слухавка - это телефон! Неважно, что телефон - это даже не русское слово. Но ничего, лучше так. Всегда говорили – «разом з ж*дами, аби проти м*скалів», - заявила певица.

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