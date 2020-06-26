Хто ще потрапив у топ-5

Жителі столиці в питанні керівництва Києвом впевнено віддають перевагу українському громадському діячеві Андрію Пальчевському

Про це говорять результати соціологічного дослідження, проведеного ГО "Центр суспільного розвитку "ІНТЕР-АКЦІЯ" в Києві з 13 по 17 травня. Респонденти відповідали, кому б віддали свій голос, якщо мерські вибори були б вже зараз.

Так, на першому місці опинився нині діючий мер Віталій Кличко - його підтримка склала 23,9%. Не набагато відстає (що мало б стати меру тривожним дзвіночком) його головний суперник, самовисуванець, Андрій Пальчевський, за якого готові проголосувати вже сьогодні 22,6% респондентів.

Третю позицію зайняв Микола Томенко, лідер партії "Рідна країна" з 11,3% голосів опитаних. Наступним у списку виявився Сергій Притула ("Голос") - йоve віддали перевагу 6,5% киян. Замикаючим у п'ятірці став Андрій Білецький ("Національний корпус") - за нього свої голоси готові віддати 5,7% опитаних.

Як розповідає соціолог Микола Спірідонов, мер Києва Віталій Кличко прогнозовано втрачає підтримку серед киян. Він стверджує, що міський голова "під час епідемії вірусу біг попереду паровоза, намагався здаватися ще більш жорстким, ніж Кабінет міністрів". Не виключено, що особистий рейтинг Кличка обвалився через щоденні брифінги, за допомогою яких політик намагався піаритися.

Раніше ми повідомляли, Пальчевський жорстко розкритикував використання мерами коштів з держбюджету в цілях піару напередодні виборів-2020.

Громадський діяч акцентував увагу, що за рахунок бюджетних грошей градоначальники намагаються виставити себе в кращому світлі, тому подав ідею, як боротися з такою тенденцією:

"Є законодавча ініціатива заборонити всім придуркуватим мерам міст використовувати бюджети для своїх корисливих цілей перед виборами. Тому, що перед виборами вони всі, як скажені, починають ремонтувати дороги, і скрізь написано, що це робиться з ініціативи, наприклад, мера Кличкf і т. д.", - зазначив Пальчевський.

Нагадаємо, Пальчевський розкрив головний недолік Зеленського, страждає вся країна: "Що робити? Треба міняти".

Також Politeka писала, що недосвідченість Зеленського зіграла злий жарт з Україною, Пальчевський розкрив деталі.