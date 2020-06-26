Кто еще попал в топ-5

Жители столицы в вопросе руководства Киевом уверенно отдают предпочтение украинскому общественному деятелю Андрею Пальчевскому

Об этом говорят результаты социологического исследования, проведенного ОО "Центр общественного развития ИНТЕР-АКЦИЯ" в Киеве с 13 по 17 мая. Респонденты отвечали, кому бы отдали свой голос, будь мэрские выборы уже сейчас.

Так, на первом месте оказался ныне действующий мэр Виталий Кличко - его поддержка составила 23,9%. Не намного отстает (что должно бы стать мэру тревожным звоночком) его главный соперник, самовыдвиженец, Андрей Пальчевский, за которого готовы проголосовать уже сегодня 22,6% респондентов.

Третью позицию занял Николай Томенко, лидер партии "Рідна країна" с 11,3% голосов опрошенных. Следующим в списке оказался Сергей Притула ("Голос") - его предпочли 6,5% киевлян. Замыкающим в пятерке стал Андрей Билецкий ("Национальный корпус") - за него свои голоса готовы отдать 5,7% опрошенных.

Как рассказывает социолог Николай Спиридонов, мэр Киева Виталий Кличко прогнозируемо теряет поддержку среди киевлян. Он утверждает, что городской голова "во время эпидемии вируса бежал впереди паровоза, пытался казаться еще более жестким, чем Кабинет министров". Не исключено, что личный рейтинг Кличко обвалился из-за ежедневных брифингов, с помощью которых политик пытался пиариться.

Ранее мы сообщали, Пальчевский жестко раскритиковал использование мэрами средств из госбюджета в целях пиара накануне выборов-2020.

Общественник акцентировал внимание, что за счет бюджетных денег градоначальники пытаются выставить себя в лучшем свете, поэтому подал идею, как бороться с такой тенденцией:

"Есть законодательная инициатива запретить всем придурковатым мэрам городов использовать бюджеты для своих корыстных целей перед выборами. Потому, что перед выборами они все, как бешеные, начинают ремонтировать дороги, и везде написано, что это делается по инициативе, например, мэра Кличко и т.д.", - отметил Пальчевский.

Напомним, Пальчевский раскрыл главный недостаток Зеленского, страдает вся страна: "Что делать? Надо менять".

Также Politeka писала, что неопытность Зеленского сыграла злую шутку с Украиной, Пальчевский раскрыл детали.