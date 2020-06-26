Дочка відомої української актриси Олени Кравець з "Квартал 95" Маша змінила образ, перетворившись в молоду Ані Лорак

Не так давно 17-річна дочка Олени Кравець живе окремо. За словами зірки "Кварталу 95", таке рішення далося нелегко, але все ж вона наважилася на такий крок і відпустила дочку жити самостійно.

"Я крута мама. Це було вимушене рішення. Наша велика сім'я була трохи обтяжена житловим питанням, і у мене закралася думка, щоб Маша жила окремо. Ми почали шукати можливості і ця можливість дивним чином сама собою утворилася. Батьки однієї з подруг Маші зателефонували мені і сказали: "Лєна, ми знаємо, що є така проблема, що ви хочете вирішити це питання, а у нас є рішення. Давайте ваша донька житиме з нашою", - зізнавалася раніше Кравець.

Тепер дівчина живе разом з подругою і радує фанатів стильними фото в Instagram. Після зміни колір волосся, на думку шанувальників, Маша перетворилася на молоду копію Ані Лорак. При цьому струнка дівчина викликала лише позитивныэе емоції у користувачів Instagram новими фото у простому образі.

Раніше ми писали про те, що колишній коханий Ані Лорак Юрій Фальоса розповів скандальні подробиці з бурхливої молодості співачки.

Як відомо, дуже довгий час Фалеса складався з Кароліною (справжнє ім'я Ані Лорак) у цивільному шлюбі, поки був її наставником. Також відомо, що чоловік був старше співачки на 18 років. Пара прожила під одного даху близько 9 років, а познайомився Юрій Фалеса з юною Кароліною, коли їй було всього 13 років.

Продюсер поклав око на дівчинку під час пісенного конкурсу, коли був членом журі. В інтерв'ю одному виданню він відверто зізнався, що між ними була божевільна і взаємно поглинає любов. Як він висловився: «Цунамі любові!».

«Ані Лорак така жінка, якій не можна змінювати – адже це Ані Лорак!», - трепетно розповів продюсер.

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