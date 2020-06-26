Знаменита українська співачка Віра Брежнєва причетна до видходу з групи нової учасниці "ВІА Гри" Еріки Герцег

Як відомо, багато років тому Віра Брежнєва відзначилася статусом розлучниці, коли закрутила роман з Меладзе. Причому тепер в Мережі активно розповсюджують історію про ефект бумеранга – сам зруйнувала сім'ю, сама ж і зіткнулася з зрадами супутника, пише СтарХит.

У новому складі групи з'явилася молода світловолоса красуня, чергова підопічна чоловіки – Еріка Герцег. Після цього чутки про нібито існуючому роман між Меладзе і Герцег почали з'являтися із завидною регулярністю.

Сама Еріка раніше сказала:

«Все життя мріяла зустріти свою любов — розумного, доброго, прекрасного чоловіка. Це бажання я загадала в 2017-му на Новий рік, і воно тут же збулося. Я дуже люблю його, ми щасливі разом, а ці чутки отруюють нам життя. Я змушена весь час виправдовуватися, що з продюсером у мене лише робочі стосунки. Чому я не виходжу у світ зі своїм чоловіком? Просто вірю, що щастя любить тишу. Не хочу нікому показувати свого чоловіка!».

Через час роботи в групі дівчина заявила про бажання її покинути, однак продюсер Леонід Дзюник чомусь не вірить словами дівчини.

«Я більше ніж упевнений, що до звільнення Еріки з «ВІА Гри» доклала руку Брежнєва. Чутки про її зв'язку з Меладзе явно виникли не на порожньому місці. Але коли ослаблені органи Костянтина Шотаевича опинилися в твердих руках Брежнєвої, він швидко зрозумів, що подальші спроби щось мутити з Герцег безглузді, і відправив її в пішу подорож туди, звідки вона з'явилася на світ. У цій ситуації можу тільки від усієї душі порадіти за Віру. Молодець, дівчинко! Правильно все зробила!» — розповів він.

Раніше ми повідомляли, Брежнєва здивувала видом в костюмі "а-ля 80-ті". Співачка понастальгировала за виступами і опублікувала у соцмережі ролик з гримерки - "за п'ять хвилин до виходу на сцену". Віра покрутилася перед камерою в розкішному комбінезоні сріблястого кольору, який вигідно обтягнув її струнку фігуру.

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