Знаменита украинская певица Вера Брежнева причастна к уходу из группы новой участницы "ВИА Гры" Эрики Герцег

Как известно, много лет назад Вера Брежнева отметилась статусом разлучницы, когда закрутила роман с Меладзе. Причем теперь в Сети активно распространяют историю об эффекте бумеранга – сам разрушила семью, сама же и столкнулась с изменами спутника, пишет СтарХит.

В новом составе группы появилась молодая светловолосая красотка, очередная подопечная мужчины – Эрика Герцег. После этого слухи о якобы существующем романе между Меладзе и Герцег начали появляться с завидной регулярностью.

Сама Эрика ранее сказала:

«Всю жизнь мечтала встретить свою любовь — умного, доброго, прекрасного мужчину. Это желание я загадала в 2017-м на Новый год, и оно тут же сбылось. Я очень люблю его, мы счастливы вместе, а эти слухи отравляют нам жизнь. Я вынуждена все время оправдываться, что с продюсером у меня только рабочие отношения. Почему я не выхожу в свет со своим мужчиной? Просто верю, что счастье любит тишину. Не хочу никому показывать своего мужчину!».

Спустя время работы в группе девушка заявила о желании ее покинуть, однако продюсер Леонид Дзюник почему-то не верит словам девушки.

«Я больше чем уверен, что к увольнению Эрики из «ВИА Гры» приложила руку Брежнева. Слухи о ее связи с Меладзе явно возникли не на пустом месте. Но когда ослабевшие органы Константина Шотаевича оказались в твердых руках Брежневой, он быстро понял, что дальнейшие попытки что-то мутить с Герцег бессмысленны, и отправил ее в пешее путешествие туда, откуда она появилась на свет. В этой ситуации могу только от всей души порадоваться за Веру. Молодец, девочка! Правильно все сделала!» — рассказал он.

Ранее мы сообщали, Брежнева изумила видом в костюме "а-ля 80-е". Певица понастальгировала за выступлениями и опубликовала в соцсети ролик из гримерки - "за пять минут до выхода на сцену". Вера покрутилась перед камерой в роскошном комбинезоне серебристого цвета, который выгодно обтянул ее стройную фигуру.

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