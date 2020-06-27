Навіть найпривабливіші, знамениті й популярні зірки іноді бувають самотні

Тому, тим, хто часто задається питанням: «Що ж не так зі мною?», слід розслабитися. Іноді самі розумні і стильні дівчата залишаються одинаками роками, а то й усе життя. Іноді пари просто розпадаються.

У світі шоу-бізнесу немає винятків. Навіть витончені красуні і найгарячіші знаменитості можуть виявитися кинутими або взагалі без коханих. Представляємо вашій увазі топ-фото зоряних красунь, чиє серце все ще (або знову вільно.

Дженніфер Еністон – культова співачка, зірка 90-х "Друзі" є чи не іконою стилю в усьому світі. При цьому знаменитість вже неодноразово очолювала списки найкрасивіших і найбажаніших жінок світу. Її обожнюють мільйони і захоплюються також, однак незважаючи на всю популярність, коли-то давно знаменитість віддала свою любов тільки Бреду Пітту.

Щасливий шлюб розпався з вини знаменитої актриси і не менш популярної зірки Анджеліни Джолі. Через десять років зірка вирішила відправитися під вінець. Її обранцем став актор Джастін Теру, однак і цей роман розпався. Самотня зірка незважаючи на весь сво успіх.

Знаменита американська актриса Анджеліна Джолі, як згадувалося раніше, зруйнувала шлюб Еністон і Пітта. Довгі роки вона з чоловіком виховувала дітей (своїх і усиновлених). Однак, пара вирішила зі скандалом розлучитися.

Лише нещодавно Джолі назвала справжню причину розлучення з Бредом Піттом. За її словами, вона зважилася на шлюборозлучний процес заради благополуччя своїх дітей.

Селена Гомес, незважаючи на молодий вік вже встигла пережити багато потрясінь, скандальний роман і важке розставання зі своєю першою любов'ю.

протягом багатьох років зірка веде боротьбу з аутоімунним захворюванням – червоним вовчаком, а також була змушена пережити пересадку нирки. Низка проблем на цьому не закінчилася. Спочатку Селену перенесла хворобливе розставання з Джастіном Бібером. Потім в її житті з'явився музикант Weeknd, але через деякий час він розбив їй серце, повернувшись до ексцентричної моделі Беллі Хадід.

А ось Емма Уотсон – кінозірка, відома по ролі розумниці Герміони з «Гаррі Поттера», намагається впоратися з самотністю по-своєму. В одному з інтерв'ю актриса зізналася, що зараз її цілком влаштовує відсутність коханої людини поруч: «Мені знадобилося на це багато часу, але я дуже щаслива [одного]. Я кажу, що перебуваю в партнерстві з самою собою».

«Якщо ви не побудували будинок, у вас немає чоловіка, і у вас підступає 30-річчя – при тому, що ви не відчуваєте себе упевненими у своїй кар'єрі або просто ще намагаєтеся розібратися у собі… Це викликає дуже тривожне почуття», — говорить Уотсон.

Шарліз Терон після розставання з Шоном Пенном прозвана «вічно самотньою», адже з моменту розпаду пари, в житті зірки не було нової любові.

«Я не була у відносинах протягом довгого часу. Але ніколи не хотіла вийти заміж. Все це нескладні речі для мене, тому що я така глибоко всередині. Мені здається, людей це ставить у глухий кут, особливо коли стосується жінок, чи не правда?» - розповіла якось Шарліз.

Відома співачка Леді Гага не відрізняється від попередніх знаменитостей. Багато її фанати чомусь впевнені: як тільки співачка почне носити більш консервативну одяг або розлюбить обмазуватися сирим м'ясом, вона зможе зустріти свою любов.

Втім, зірка своє становище не коментує і його ж і не соромиться. Тримаючи своє особисте життя в таємниці, співачка продовжує займатися улюбленою справою.

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