Даже самые привлекательные, знаменитые и популярные звезды иногда бывают одиноки

Поэтому, тем, кто часто задается вопросом: «Что же не так со мной?», следует расслабиться. Иногда самые умные и стильные девушки остаются одиночками годами, а то и всю жизнь. Иногда пары просто распадаются.

В мире шоу-бизнеса нет исключений. Даже изящные красотки и самые горячие знаменитости могут оказаться брошенными или вообще без возлюбленных. Представляем вашему вниманию топ-фото звездных красоток, чье сердце все еще (или снова) свободно.

Дженнифер Энистон – культовая дива, звезда 90-х "Друзья" является едва ли не иконой стиля во всем мире. При этом знаменитость уже неоднократно возглавляла списки самых красивых и желанных женщин мира. Ее обожают миллионы и восхищаются также, однако несмотря на всю популярность, когда-то давно знаменитость отдала свою любовь только Брэду Питту.

Счастливый брак распался по вине знаменитой актрисы и не менее популярной звезды Анджелины Джоли. Спустя десять лет звезда решила отправиться под венец. Ее избранником стал актер Джастин Теру, однако и этот роман распался. Звезда одинока несмотря на весь сво успех.

Знаменитая американская актриса Анджелина Джоли, как упоминалось ранее, разрушила брак Энистон и Питта. Долгие годы она с мужчиной воспитывала детей (своих и усыновленных). Однако, пара решила со скандалом развестись.

Лишь недавно Джоли назвала настоящую причину развода с Брэдом Питтом. По ее словам, она решилась на бракоразводный процесс ради благополучия своих детей.

Селена Гомес несмотря на молодой возраст уже успела пережить много потрясений, скандальный роман и тяжелое расставание со своей первой любовью.

На протяжении многих лет звезда ведет борьбу с аутоиммунным заболеванием – красной волчанкой, а также была вынуждена пережить пересадку почки. Череда проблем на этом не закончилась. Сначала Селена перенесла болезненное расставание с Джастином Бибером. Затем в ее жизни появился музыкант Weeknd, но спустя время он разбил ей сердце, вернувшись к эксцентричной модели Белле Хадид.

А вот Эмма Уотсон – кинозвезда, известная по роли умницы Гермионы из «Гарри Поттера», пытается справиться с одиночеством по-своему. В одном из интервью актриса призналась, что сейчас ее вполне устраивает отсутствие любимого человека рядом: «Мне потребовалось на это много времени, но я очень счастлива [быть одной]. Я говорю, что нахожусь в партнерстве с самой собой».

«Если вы не построили дом, у вас нет мужа, и у вас подступает 30-летие – при том, что вы не чувствуете себя уверенными в своей карьере или просто еще пытаетесь разобраться в себе… Это вызывает очень тревожное чувство», — говорит Уотсон.

Шарлиз Терон после расставания с Шоном Пенном прозвана «вечно одинокой», ведь с момента распада пары, в жизни звезды не было новой любви.

«Я не была в отношениях в течение долгого времени. Но никогда не хотела выйти замуж. Все это несложные вещи для меня, потому что я такая глубоко внутри. Мне кажется, людей это ставит в тупик, особенно когда касается женщин, не правда ли?» - рассказала однажды Шарлиз.

Известная певица Леди Гага не отличается от предыдущих знаменитостей. Многие ее фанаты почему-то уверены: как только певица начнет носить более консервативную одежду или разлюбит обмазываться сырым мясом, она сможет встретить свою любовь.

Впрочем, звезда свое положение не комментирует и его же и не стесняется. Держа свою личную жизнь в секрете, певица продолжает заниматься любимым делом.

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