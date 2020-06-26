Відома актриса Мирослава Карпович, зірка "Татусевих дочок", підкорила мережу провокаційним кадром з нової фотосесії

Поки навколо життя зірки ходить багато різних чуток і розповсюджується інформація про нібито таємні стосунки зі знаменитим артистом, сама дівчина продовжує займатися собою і дивувати кадрами зі зйомок. Цього разу Мирослава влаштувала фотосесію на природі.

Відзначимо, не так давно з'явилися чутки, що 34-річна зірка серіалу "Татусеві дочки" Мирослава Карпович закрутила роман з відомим красенем. Так, з'ясувалося, що Мирославі приписують роман із колегою, 32-річним Павлом Прилучным. При цьому "інтрижка" між ними почалася ще до розлучення актора. До речі, вони разом грали в одному зі спектаклів.

Поки Мирослава не реагує на плітки і продовжує підкорювати Instagram пікантними фото:

«Сьогодні я в пальті з щільного драпануть в зелено-бежеву ялинку і в америхамской фетровому капелюсі! Пахну лісом, де тече струмок і бігають кроленята, легкі, як димок ладану, шоколадні волосся, блакитні і бузкові думки пульсують у венах рук, долоні-все знервована, разрумянились і все ще помаранчеві від вчорашньої тонни мандарин! Ну ось я і схопила Вас своєю жадібною рукою і у нас попереду довгий шлях!

Сьогодні ми з Вами вирушаємо пленэрить куди очі дивляться, зараз по праву руку ми пропливаємо Африку, тут замість вулкана є село ,в передгір'ях Нгонго кишащая зміями, павуками і геконами-маленькими ящірками, що харчуються комахами і лякають людей своїми очима витрішкуваті!Вони навчать нас самому Африкано-гекконскому танцю-скосиглаз! Ви не танцюєте скосиглаз? На жаль я все ще танцюю і обов'язково додаю вивих або стилем озноб.

Любите все і всіх! Я люблю кожного з Вас! Може до завтра..?Я поки не знаю, скільки вона триватиме, наша з Вами любов… Може й до завтра, а може.. до смерті.. рівно як і до наступної життя..Наступна зупинка Кариби, пристебніть Ваші seatbelts👩🏻‍», - поетично підписала знімок дівчина.

Зазначимо, тим часом в оточенні Прилучного заявляють, що останнім часом парочку часто бачать разом.

Нещодавно Карпович, яка ще ніколи не була заміжня, у своєму мікроблозі в Instagram заговорила про серйозні зміни і випробуваннях життя, зазначивши, що вона "готова".

"В житті кожної людини, не всі завжди буває ідеально, але не робіть з проблем - проблеми, дозвольте їм стати вашими можливостями, подивіться на них, прийміть, зрозумійте врешті-решт для чого це прийшов у Ваше життя... Я змогла, і ви зможете... Життя, правда, дивовижна, як би банально це не звучало...", - поділилася переживаннями актриса.

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