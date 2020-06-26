73-річного продюсера групи "На-На" Барі Алібасова після огляду медиків направили в психіатричну лікарню в Москві

Як передає Politeka.net з посиланням на Телеграм-канал Mash, Барі Каримович з середини червня проходив лікування в московській клініці. Відзначається, що через те, що у нього нестабільний стан на тлі прийнятих препаратів, 26 червня його на "швидкій" відвезли до психлікарні.

Про проблеми зі здоров'ям продюсера стало відомо нещодавно, коли він таємниче зник та перестав виходити на зв'язок. Через близько тиждень дочка екс-дружини Алібасова, актриси Лідії Федосєєвої-Шукшиної, Ольга, розповіла, що продюсера госпіталізували на прохання його сина. За словами Ольги, він перебував під крапельницею.

Раніше ми повідомляли, що був жорстоко побитий 53-річний екс-учасник групи "На-На" Валерій Юрін. Причиною конфлікту стала сварка між колишнім солістом і гостями, які побили його у власній квартирі в столиці РФ.

Юрін спершу викликав медиків додому. Вони поставили музиканту діагноз: струс головного мозку, але після огляду той написав відмову від госпіталізації.

Вже через якийсь час Юрін знову звернувся до медиків, відправившись в травмпункт, звідки його госпіталізували у лікарню, оскільки у нього виявили ще закриту черепно-мозкову травму.

Також ми розповідали, що у дочки ще одного екс-учасника "На-На" Володимира Левкина виявили рак головного мозку. Ще в січні 26-річна дівчина перенесла операцію по видаленню пухлини, а після цього проходила променеву терапію.

Нагадаємо, що вижив Барі Алібасов вперше розповів правду про своє отруєння.

Як повідомляла Politeka, Алібасов розповів про страшні видіння під час коми, «руки трусяться».