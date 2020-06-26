73-летнего продюсера группы "На-На" Бари Алибасова после осмотра медиков направили в психиатрическую больницу в Москве

Как передает Politeka.net со ссылкой на Телеграм-канал Mash, Бари Каримович с середины июня проходил лечение в московской клинике. Отмечается, что из-за того, что у него нестабильное состояние на фоне принимаемых препаратов, 26 июня его на "скорой" увезли в психушку.

О проблемах со здоровьем продюсера стало известно недавно, когда он таинственно исчез, перестав выходить на связь. Спустя около недели дочь экс-жены Алибасова, актрисы Лидии Федосеевой-Шукшиной, Ольга, рассказала, что продюсера госпитализировали по просьбе его сына. По словам Ольги, он находился под капельницей.

Ранее мы сообщали, что был жестоко избит 53-летний экс-участник группы "На-На" Валерий Юрин. Причиной конфликта послужила ссора между бывшим солистом и гостями, которые избили его в собственной квартире в столице РФ.

Юрин сперва вызвал медиков на дом. Они поставили музыканту диагноз: сотрясение головного мозга, но после осмотра тот написал отказ от госпитализации.

Уже через какое-то время Юрин снова обратился к медикам, отправившись в травмпункт, откуда его госпитализировали в больницу, поскольку у него еще обнаружили закрытую черепно-мозговую травму.

Также мы рассказывали, что у дочери еще одного экс-участника "На-На" Владимира Левкина обнаружили рак головного мозга. Еще в январе 26-летняя девушка перенесла операцию по удалению опухоли, а после этого проходила лучевую терапию.

Напомним, что выживший Бари Алибасов впервые рассказал правду о своем отравлении.

Как сообщала Politeka, Алибасов рассказал о страшных видениях во время комы, «руки трясутся».