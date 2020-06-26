Джамала поділилася спільними фотографіями з Кончитою Вурст та іншими зірками «Євробачення»

Популярна українська співачка, яка здобула перемогу на головному пісенному конкурсі Європи в 2016 році, розповіла в своєму Instagram про зйомки у фільмі, присвяченому «Євробачення». Про це повідомляє Politeka.net.

Так, Джамала розповіла, що у липні минулого року їй запропонували знятися у фільмі про Євробачення від Netflix. За словами співачки, на зйомках її вразило все, починаючи від акторів і режисера, закінчуючи декораціями.

«Зніматися в цьому фільмі було величезним задоволенням...Коли я вперше зайшла в старовинний замок, де знімали мою сцену, мені здалося, що я потрапила в казку!..Запам'яталася й зустріч з найбільш яскравими учасниками "Євробачення" різних років… Коли ми всі зібралися, це було схоже на зустріч випускників. Опинитися в такій компанії було дуже круто і душевно!», - написала Джамала.

Як доказ, вона поділилася фотографіями з майданчика, на яких вона позує з різними учасниками знімального процесу. На одному зі знімків українська зірка стоїть в компанії колишніх учасників конкурсу, серед яких виявився і яскравий співак Том Нойвірт, який переміг на конкурсі під псевдонімом Кончіта Вурст.

На фото він позує в сміливому блискучому костюмі з короткого топа і довгої спідниці. Сама Джамала при цьому також позує в чорному топі з глибоким декольте, штанях і червоному піджаку. Співачка явно не соромиться демонструвати свій ідеальний прес.

Шанувальники Джамали активно коментують знімки.

«Супер, нехай ці звершення будуть тільки початком підкорення нових вершин!», «Wooooow!!!! Джа!! Пишаємося тобою», «Ось це рівень Вау!», «Наша яскрава зірочка! Вау! Нереально круто! Обов'язково подивлюся», «Ваууу....яка компашка Джа», - пишуть люди.

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