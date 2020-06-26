Знаменита українська співачка Настя Каменських показала струнку фігуру в ефектному образі

Настя є активною любителькою спорту і після схуднення дівчина почала активно показувати свої досягнення, демонструвати струнку фігуру і дивувати зміною іміджу.

При цьому знаменита співачка почала все більше приділяти часу для створення контенту в своєму профілі для програми "Тік-Ток". У молодіжному додатку зірка записує оригінальні відео, хвалиться цікавими змінами іміджу і навіть влаштувала цілий марафон танців під власну пісню.

В цей раз на невеликому ролику артистка показала, як любить своїх шанувальників і захопила чином в чорних лосинах і простенької майці з написом на грудях. При цьому своє волосся зірка виклала в м'які хвилі.

«Цим відео хочу знову зізнатися вам у коханні! Спасибі всім тим, хто любить, підтримує, дивиться, читає і слухає! Ви найкращі!😘», - написала Анастасія.

Ось що написали шанувальники:

«Красуня ❤️❤️❤️❤️», «I love u toooooo💕», «Сама-сама шикарна пані🔥🔥🔥🤩🤩🤩🤗», «Wow this is so cute 😆 we love you too!!! 💘 xoxo», «😍❤️Твої пісні весь день ставлю Слухаю найкраща 😍❤️🔥», «Яка ж чудесна👍👍👍👍👍», Така крута дівчинка❤️❤️❤️🤩🤩😍».

Варто відзначити, що після схуднення Настя почала змінювати свій стиль і тепер фактично кожен день показує, як виглядає її помітно струнка фігура. При цьому Настя любить демонструвати самі різні образи, нерідко дивуючи фанатів незвичайним дизайном одягу. Цей раз не став винятком.

Нещодавно Настя показала два яскравих кадру, зроблених будинку. На них Настя демонструвала фігуру в широких джинсах з високою талією. Тепер вона відобразила себе в ефектних микрошортах, які мали розкльошений фасон. Їх вона поєднувала з білої принтованной футболкою.

«Настрій : дика кішка 🐆 Яка фотка більше подобається? 1 або 2? 📷», - написала Настя.

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