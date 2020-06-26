Майже половина регіонів України не відповідає критеріям для ослаблення карантину

Як повідомляє Politeka.net, подробиці опублікувала прес-служба МОЗ. В Кабміні визначили спеціальні показники, на які орієнтуються при ослабленні або посилення карантину: завантаженість ліжок у медустановах, динаміка захворюваності, кількість нових інфікованих і охоплення тестувань. Станом на 26 червня 10 областей не відповідають хоча б одній з цих критерій.

Так у Києві, Київській та Одеській області занадто висока динаміка поширення вірусу. У Волинській, Чернівецькій та Львівській областях виявили занадто багато нових хворих. У Рівненській та Хмельницькій областях не підходять відразу за двома вищезгаданими показниками, а в Закарпатській області до всього ще й дуже сильна завантаженість ліжок - хворі зайняли понад 59% місць у лікарнях. У Донецькій і Луганській областях проводять занадто мало тестів, щоб оцінити реальну картину.

Раніше стало відомо, що в Україні зафіксували новий антиректорд по зараженню вірусом з Ухани. Як показує статистика Моз, за 25 червня кількість хворих перевищила критичну позначку - нарахували 1 109 нових випадків. За добу вірус забрав життя 19 осіб. Всього по країні зараз зареєстровано 41 117 випадків захворювання, а одужали трохи більше 18 тисяч чоловік.

Нагадаємо, у паникующем Моз негайно звернулися до українців, лікарні переповнені.

Як повідомляла Politeka, новий антирекорд за кількістю заражених, Шмигаль не витримав: "З понеділка поліція...".

Також Politeka писала, що друга хвиля набирає обертів, в Україні побито новий антирекорд: Моз розкрив, до чого готуватися.