Почти половина регионов Украины не соответствует критериям для ослабления карантина

Как сообщает Politeka.net, подробности опубликовала пресс-служба Минздрава.

В Кабмине определили специальные показатели, на которые ориентируются при ослаблении или ужесточении карантина: загруженность коек в медучреждениях, динамика заболеваемости, количество новых зараженных и охват тестирований. Состоянием на 26 июня 10 областей не соответствуют хотя бы одному из этих критерий.

Так в Киеве, Киевской и Одесской области слишком высокая динамика распространения вируса. В Волынской, Черновицкой и Львовской областях выявили слишком много новых заболевших. В Ровенской и Хмельницкой областях не подходят сразу по двум вышеупомянутым показателям, а в Закарпатской области ко всему еще и слишком сильная загруженность кроватей - больные заняли более 59% мест в больницах. В Донецкой и Луганской областях проводят слишком мало тестов, чтобы оценить реальную картину.

Ранее стало известно, что в Украине зафиксировали новый антиректорд по заражению вирусом из Ухани. Как показывает статистика Минздрава, за 25 июня количество больных перевалило критическую отметку - насчитали 1 109 новых случаев. За сутки вирус унес жизни 19 человек. Всего по стране сейчас зарегистрировано 41 117 случаев заболевания, а выздоровели чуть больше 18 тысяч человек.

Напомним, в паникующем Минздраве экстренно обратились к украинцам, больницы переполнены.

Как сообщала Politeka, новый антирекорд по количеству зараженных, Шмыгаль не выдержал: "С понедельника полиция...".

Также Politeka писала, что вторая волна набирает обороты, в Украине побит новый антирекорд: Минздрав раскрыл, к чему готовиться.