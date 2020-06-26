Актриса Наталя Бочкарьова, яка виконала роль Даші Букіної в серіалі «Щасливі разом», сколихнула мережу провокаційним знімком

Як передає Politeka.net, нове нескромне фото 39-річна зірка російського кіно опублікувала в Instagram. Фоловерам вона запропонувала поміркувати над побаченим в міру своєї розбещеності. (Щоб переглянути фото – проскрольте вниз)

Перед користувачами Мережі Наталя Бочкарьова постала з широко розкритими очима і полуничкою у роті. При цьому руками вона стискає груди.

Бочкарьова написала, що таким чином вирішила показати комічну замальовку – зобразити немовляти, якому замість грудей дали соску.

"А ви думайте в міру своєї розбещеності", – написала вона.

Фото активно коментують у мережі.

«Мдаа, стара вже розумом рушила, нудить вже від цієї особи силіконового!!!», «Вічно молода дівчина. Добре тримайте себе в тонусі», «Наташа любить подражнити молодих хлопців», «Замальовка: соковита ягідка», «Ви просто вогонь 🔥 не жінка, а мрія», «Хороша полуничка», «Яка ж ти соковита, Наташ», «Ось це полуничка 😳🔥Упакуйте мені її будь ласка 😂😂😂», - пишуть в коментарях.

Нагадаємо, Бочкарьова повністю роздяглася і показала своїх "близнюків": "Яка солодка..."

Як повідомляла Politeka, Бочкарьова залізла у ванну і показала, чим нагородила її природа: "Аж ремінь вистрибнув зі штанів!"

Також Politeka писала, що Бочкарьова повністю роздяглася і показав, чим вона спокушає чоловіків: "Красуня, я б..."