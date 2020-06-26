Актриса Наталья Бочкарева, которая исполнила роль Даши Букиной в сериале «Счастливы вместе», всколыхнула сеть провокационным снимком

Как передает Politeka.net, новое нескромное фото 39-летняя звезда российского кино опубликовала в Instagram. Фолловерам она предложила поразмыслить над увиденным в меру своей испорченности. (Чтобы посмотреть фото – проскролльте вниз)

Перед пользователями Сети Наталья Бочкарева предстала с широко распахнутыми глазами и клубничкой во рту. При этом руками она сжимает грудь.

Бочкарева написала, что таким образом решила показать комическую зарисовку – изобразить младенца, которому вместо материнской груди дали соску.

"А вы думайте в меру своей распущенности", – написала она.

Фото активно комментируют в сети.

«Мдаа, старуха уже умом тронулась, тошнит уже от этого лица силиконового!!!», «Вечно молодая девушка. Хорошо держите себя в тонусе», «Наташа любит подразнить молодых парней», «Зарисовка: сочная ягодка», «Вы просто огонь 🔥 не женщина, а мечта», «Хороша клубничка», «Какая же ты сочная, Наташ», «Вот это клубничка 😳🔥Упакуйте мне ее пожалуйста 😂😂😂», - пишут в комментариях.

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