Відома балерина Анастасія Волочкова показала, як веселиться вечорами вдома і тут же зганьбилася

Зірка щодня намагається публікувати в Instagram різні кадри, однак при цьому також нерідко недоречні і дивні. Цього разу Анастасія похвалилася ідеальним вечером з таємним коханим, з яким вирішила посидіти біля багаття пості того, як побувала в лазні і крижаної купелі.

Сама Анастасія позувала в модному жовтому спортивному костюмі за що її прозвали раніше користувачі instagram "жовтим ціпленком". При цьому червоне обличчя Анастасії також виглядало дивно.

Раніше користувачі відзначали, що із-за пристрасті до алкоголю мова балерини стала розмита і кілька нескладна. Не зазнавши критики в свою адресу, Волочкова приховала можливість коментування, щоб під її "романтичними" відео не було злих слів.

До цього у своєму профілі Анастасія виклала фотографії з поїздки в Астрахань. Один зі знімків, зроблених жінкою, насмішив соціальну мережу.

Балерина позувала в сукні з глибоким декольте і одягла поверх нього шубу.

«я Відвідала храм на території Кремля в Астрахані і вдало потрапила в момент , коли йшла Служба.🙏 Так здорово, що тепер храми відкриті і молитися можна не тільки вдома...🙏», - написала Волочкова.

Відкривши коментарі під постом, вона отримала численні слова з критикою на свою адресу:

«Настя , що у вас в голові ? Ви з якої всесвіту ?», «А шубу навіщо влітку пялить?», «Ви повернули дівчині її обруч???», «От причепилися до шубі! А де їй ще її носити по-вашому?», «Взимку шорти, влітку шуба? Чому?», «В теплиці В шубі....у церкві в шубі...скрізь у шубі», «Вам у шубі при +40 градусів в тіні не жарко ?)», «Як совісті вистачає зайти до храму з непокритою головою і оголеним вим'ям ( груддю це не назвеш)», «У церкву можна було і одягтися скромніше..це ж не павільйон НТВ..за що дратувати людей, і влаштовувати з усього понти».

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