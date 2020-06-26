Известная балерина Анастасия Волочкова показала, как веселится по вечерам дома и тут же опозорилась

Звезда каждый день старается публиковать в Инстаграм самые разные кадры, однако при этом также нередко неуместные и странные. В этот раз Анастасия похвасталась идеальным вечером с тайным возлюбленным, с которым решила посидеть у костра посте того, как побывала в бане и ледяной купели.

Сама Анастасия позировала в модном желтом спортивном костюме за который ее прозвали ранее пользователи инстаграм "желтым ципленком". При этом красное лицо Анастасии также выглядело странно.

"Просто огонь!" - написала Волочкова под роликом.

Ранее пользователи отмечали, что из-за пристрастия к алкоголю речь балерины стала размыта и несколько бессвязна. Практически под каждым видео звезды, где она позирует вечером у костра или застолом, пользователи сети предполагали, что Анастасия выпивала. Не потерпев критики в свой адрес, Волочкова скрыла возможность комментирования, чтобы под ее "романтическими" видео не было злых слов.

До этого в своем профиле Анастасия выложила фотографии из поездки в Астрахань. Один из снимков, сделанных женщиной, насмешил социальную сеть.

Балерина позировала в платье с глубоким декольте и надела поверх него шубу.

«Посетила я храм на территории Кремля в Астрахани и удачно попала в момент , когда шла Служба.🙏 Так здорово, что теперь храмы открыты и молиться можно не только дома...🙏», - написала Волочкова.

Открыв комментарии под постом, она получила множественные слова с критикой в свой адрес:

«Настя , что у вас в голове ? Вы из какой вселенной ?», «А шубу зачем летом пялить?», «Вы вернули девушке её обруч???», «Вот прицепились к шубе! А где ей еще ее носить по-вашему?», «Зимой шорты, летом шуба? Почему?», «В теплице в шубе....в церкви в шубе...везде в шубе», «Вам в шубе при +40 градусов в тени не жарко ?)», «Как совести хватает зайти в храм с непокрытой головой и оголенным выменем ( грудью это не назовешь)», «В церковь можно было и поскромнее одеться..это же не павильон НТВ..за чем людей раздражать, и устраивать из всего понты».

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