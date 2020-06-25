Знаменита українська співачка Анна Седокова показала, як веселиться з молодим коханим на тлі чуток про їх розставання

Не так давно в Мережі почали поширюватися чутки про розлучення співачки з її коханим Янісом Тіммой. Пара не ділилася фото, не розповідала про один одного і продовжувала відмовчуватися, пише Politeka.net.

Не так давно стало відомо, що Яніс просто не міг покинути рідну країну, але відразу ж після повернення обдарував Сєдокову квітами та увагою. Тепер щаслива пара розважається на закритих курортних зонах і хвалиться своїми фото в Instagram.

Також раніше з'явилася інформація, що з деяких часів пара показувала спільні романтичні кадри, викладаючи заздалегідь заготовлені «консерви».

«Ніхто цього ще не знає, це секрет, але насправді ми зараз з Янісом не разом, - зізналася Седокова під час прямого ефіру в Instagram з провідним «Муз-ТБ» Сергієм Терре. - Ну, ми з ним разом не те щоб прямо зовсім. Просто він перебуває в іншій країні, а я в цій країні. І так вийшло, що ніхто з нас не може зараз один до одного приїхати. Як мінімум тому що нас не пустять. Він виїхав. Думав, що їде назад. А виявилося, що не в'їде. Тому ми повністю розлучені», - повідомила раніше Ганна.

І, як видно по Сторі зірки, зараз все добре. Її улюблений молодий чоловік повернувся до неї і вони проводять час разом, незважаючи на всі чутки.

Також у розділі Сторі в соціальній мережі Instagram на сторінці Сєдокової повилось кілька роликів, на яких зірка пройшлася в стильному костюмі, але робила вона це без блузки. Залишившись в незвичайному чорному ліфчику, Ганна з легкістю підкреслила свої переваги і показала їх навіть на вулиці.

При цьому у відео звезад розповіла, що нова колекція давалася їй не легко, і вона багато разів змінювала стиль та дизайн. Раніше під схожими фото шанувальники відзначали, що у Ганни немає "ніякого сорому", адже вона з легкістю показує себе в одній білизні.

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