Знаменитая украинская певица Анна Седокова показала, как веселится с молодым возлюбленным на фоне слухов об их расставании

Не так давно в Сети начали распространяться слухи о расставании певицы с ее возлюбленным Янисом Тиммой. Пара не делилась фото, не рассказывала о друг друге и продолжала отмалчиваться, пишет Politeka.net.

Не так давно же стало известно, что Янис попросту не мог покинуть родную страну, но сразу же по возвращении одарил Седокову цветами и вниманием. Теперь счастливая пара развлекается на закрытых курортных зонах и хвастается своими фото в Инстаграм.

Также ранее появилась информация, что с некоторых пор пара показывала совместные романтичные кадры, выкладывая заранее заготовленные «консервы».

«Никто этого еще не знает, это секрет, но на самом деле мы сейчас с Янисом не вместе, - призналась Седокова во время прямого эфира в Instagram с ведущим «Муз-ТВ» Сергеем Терре. - Ну, мы с ним не вместе не то чтобы прямо совсем. Просто он находится в другой стране, а я в этой стране. И так получилось, что никто из нас не может сейчас друг к другу приехать. Как минимум потому что нас не пустят. Он выехал. Думал, что въедет обратно. А оказалось, что не въедет. Поэтому мы полностью разлучены», - сообщила ранее Анна.

И, как видно по Стори звезды, сейчас все хорошо. Ее любимый молодой человек вернулся к ней и они проводят время вместе несмотря на все слухи.

Также в разделе Стори в социальной сети Инстаграм на странице Седоковой повилось несколько роликов, на которых звезда прошлась в стильном костюме, но делала она это без блузки. Оставшись в необычном черном лифчике, Анна с легкостью подчеркнула свои достоинства и показала их даже на улице.

При этом в видео звезад рассказала, что новая коллекция давалась ей не легко и она много раз меняла стиль и дизайн. Ранее под похожими фото поклонники отмечали, что у Анны нет "никакого стыда", ведь она с легкостью показывает себя в одном белье.

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