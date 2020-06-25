Співачка, актриса і модель Даша Астаф'єва показала новий кадр, зроблений під час однієї з останніх фотосесій

В цей раз співачка захопила фігурою без білизни і прикрившись спеціальними прикрасами-трояндами замість ліфчика. При цьому Даша вирішила блиснути не тільки вигинами стрункої фігури, але ще і захопити зачіскою, пише Politeka.

Спочатку зірка виставила в розділі Сторі інтригуючий кадр, а потім зазначила фотографа, який зробив знімок. Даша постала з афрокудрями і легким макіяжем. Однак, факт того, що співачка позувала без ліфчика залучив найбільше уваги.

Також Даша вирішила показати, як перевтілилася в стильну даму - леді з 60-х років. Все завдяки її стильному поряд, яскравого макіяжу і акуратною укладанні. Схоже, Даша вирішила поекспериментувати з образами і показати новий стиль, чим здивувала шанувальників.

Так, співачка позувала у стильному сукню в чорно-білу клітинку довжини міді, доповнивши образ стильними туфельками човниками на середньому каблуці і акуратною чорною сумкою. Завершенням її образу стали ретро-окуляри в модній оправі.

«Літо шістдесятих. Це я про свою вагу, хоч і непристойно😂🤭», - написала Даша під новим постом.

Шанувальники тут же прокоментували побачене:

«як Витончена статуетка», «Да який там вагу! Ви найкрасивіша на світі! ❤», «❤️🔥👍все пристойно і відмінно💯», «Ретро діва століття 😍», №Яка непристойно ефектна дама👌👍», «Красуня 😍😍😍😍»,»Дашуня - скромниця!)», «Красива🔥».

До цього Даша Астаф'єва похвалилася фігурою в облягаючому одязі в сітку

«Поцілунки сонця…не небезпечні», - йдеться в повідомленні.

Уточнимо, що на знімку Астаф'єва позує в облягаючому одязі, демонструючи бездоганну фігуру. Знаменитість задерла руки і елегантно дивиться вгору. Звернемо увагу, що фотографом Астаф'євої виступила її близька подруга – ведуча проекту «Топ-модель по-українськи» Соня Плакидюк.

Нагадаємо, Астаф'єву залишили без білизни, щоб підпалити в прямому ефірі

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