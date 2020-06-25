Українська співачка MARUV показала свій новий образ на відпочинку і засвітила зайве

В цей раз, не так давно співачка вирішила показати свій невеликий відпочинок під Одесою. Знімки артистка опублікувала на своїй сторінці в Instagram в розділі Сторі. При цьому не обійшлося без казусів. На кількох кадрах зірка засвітила зайве, повідомляє Politeka.

Як відомо, Ганна активно демонструє шанувальникам деталі своїх постійних тренувань і репетицій. Зараз же, під час карантину, зірка ділиться лише домашніми кадрами та фото з відпочинку. При цьому, схоже, карантин для Ганни не пройшов безслідно.

На нових фото видно, як вона набрала зайву вагу, і її талія стала менш помітною. При цьому, незважаючи на спроби приховати зайве, під час ролика це все ж вдалося помітити – позуючи в одному купальнику Ганна показала, що її фігура виглядає не так, як раніше.

Раніше під схожими фото, фанати відзначили: Анна помітно погладшала і зайва вага буквально лізе через сіточку" і їй не завадило б скинути зайве.

Не секрет, що всі кліпи зірки вельми ексцентричні і незвичайні. Спеціально для них вона використовує відверті костюми з латексу, блищить стрункими ніжками в незвичайної взуття з високими й тонкими підборами, а також доповнює образи ременями, підтяжками і найрізноманітнішими зухвалими деталями для пікантних іміджів.

При цьому, Ганна прославилася завдяки своїм танців, які з радістю демонструє під час свого співу. Дівчина намагається влаштувати справжнє шоу. Раніше в розділі Сторі Instagram вона показала, як займається, виконуючи нові елементи для своїх номерів. Особливим закінченням одного з виступів стане незвичайна "родзинка".

Одна з дівчат підтанцьовки Ганни буде позувати поруч з нею і робити вигляд, що "поклоняється пані", облизуючи взуття. Звичайно, це всього лише постановка, але в розділі Сторі кадри співачки чимало вразили фанатів.

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