Знаменитий співак – 55-річний артист Валерій Меладзе почав приділяти сім'ї все більше уваги після карантину

Нещодавно співак заявив, що тепер у нього з'явилася довгоочікувана можливість провести час з рідними без поспіху і приділити час сім'ї належним чином, інформує starhit.

Артист зазначив, що 20 років тому у нього не було багато чого, що є тепер, завжди були якісь плани на майбутнє. Зараз же він може повноцінно проводити час зі своїми дітьми.

«Ми з Альбіною нарешті стали користуватися і жити як сім'я. Я роблю зауваження дітям, вони не слухають. Мені раніше здавалося, що кожне моє зауваження буває так рідко, що воно на вагу золота, а тепер я роблю їх регулярно, стабільно», — розповів Валерій.

Також він зазначив, що раніше він і його кохана в різний час вставали, діти йшли рано вранці, виходило їх тільки поцілувати і проводити. Тепер же все інакше. При цьому зараз Валерій з легкістю Меладзе виконав будинку всі справи, на які постійно не знаходив часу.

«Зрозумів, що з гардеробної можна зробити кімнату для спорту або якусь іншу, тому що за останній рік мода так змінилася, у спортивному костюмі можна піти практично куди завгодно, крім сцени в моєму випадку. До речі, це час дало зрозуміти, що, виявляється, людині для щастя потрібно зовсім мало», — зробив висновок Меладзе.

До цього екс-солістка "ВІА Гри" опублікувала архівний знімок на своїй сторінці в Instagram.

На опублікованому кадрі Альбіна Джанабаєва стоїть поруч з Валерієм Меладзе в дивному образі. Вона вбралася в довгу сукню, обтягуючі бюст, а на голову наділа вінок і польових квітів, але найголовнішою родзинкою став величезний надувний фламінго на талії. В такому вигляді вона з'явилася в залі ресторану.

Судячи по обличчю Валерія Меладзе, зовнішність Альбіни вбила його наповал. На фото виконавець здивовано дивиться на свою благовірну, яка навіть трохи зніяковіла. Ймовірно, Меладзе не очікував побачити свою дружину в такому вбранні.

Користувачі соціальної мережі прокоментували незвичайний образ Альбіни Джанабаєвої, а деякі навіть запропонували назву знімка.

Нагадаємо, палка Джанабаєва з зухвалим декольте побешкетувала в коридорі готелю.

А ще Politeka повідомляла, що помолоділа Джанабаєва звела з розуму зовнішнім виглядом, жаркі фото.

Також Politeka писала, що Джанабаєва забула про чоловіка і кинулася в обійми екс-коханця Собчак.