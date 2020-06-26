Знамениті співачки, теледиви і провідні ніколи не залишаються без уваги фанатів – їм приписують неіснуючі відносини, коханців і нові скандали

Проте, незважаючи на всі чутки, найбільш частою темою для обговорення залишається вагітність зірки. При цьому, найчастіше, чутки про цікаве положення тієї чи іншої знаменитості, які не мають підстав або не правдиві. Пропонуємо вашій увазі топ фото зірок, яким постійно приписують «вічну» вагітність:

Так, Насті Каменських постійно приписують вагітність. А все тому, що фігура у співачки специфічна – варто їй набрати хоч кілограмів в області талії, як всі вже починають підозрювати в тому, що в неї скоро буде дитина. Щоправда, кожного разу виявляється, що ці підозри не мають під собою ніяких підстав.

Потап – чоловік зірки, також завжди насміхається над чутками навколо їх пари і спокійно ігнорує. Одного разу він навіть пожартував з цього приводу:

"Це вже як традиція. що кожної весни та осені, а заодно взимку і влітку преса оголошує Настю вагітної. Найсмішніше, що, коли таке щастя дійсно станеться і вона сама почне кричати: "Дивіться, я вагітна, у мене буде дитина!" – ніхто їй не повірить".

У той же час в мережі вже багато місяців обговорюють роман Дана Балана з Тіною Кароль. Зірок запідозрили в романтичних стосунках після їх флірту на зйомках проекту «Голос». Причому під час нового сезону зірки фліртували у відкриту, обіймалися і танцювали один з одним.

Нещодавно шанувальники навіть помітили, що у Тіни з'явився «животик», коли в Інтернеті опублікували фото Кароль у відвертій сукні.

Варто відзначити, що якщо Тіна дійсно в положенні, то буде вже її друга вагітність. Так як вона виховує сина Веніаміна.

А ось молода ексцентрична ведуча Настя Ивлеева і її особисте життя цікавить фанатів вже дуже давно. Не так давно зірка вийшла заміж за репера Элджея і чутки про її стан не вщухають досі.

І хоча блогер неймовірно захоплена б'є всі рекорди кар'єрою, фанати наполегливо цікавляться: не в стані вже зірка? Тим часом самі зірки знімають жартівливі ролики в машині, показують домашні будні і веселяться, дивуючи публіку.

Ані Лорак ж довгий час була на карантині, скасувала всі зустрічі і проекти. Після його ослаблення зірка почала надолужувати згаяне, ділитися архівними відео з концертів, розповідати про своє життя і влаштовувати нові фотосесії. А нещодавно на фото і відео з виступів зірки фанати чітко розгледіли животик, активно поширюючи чутки про стан знаменитості.

Втім, сама Кароліна це не коментує, продовжує займатися своєю кар'єрою і ділитися кадрами із відпочинку.

А ось про те,Ксенія Собчак знаходиться в цікавому положенні, ЗМІ писали вже стільки разів, що, певно, вже й самі збилися з рахунку. Кожен раз привід запідозрити зірку в приховуванні свого становища абсолютно різний. То наряд вільного крою, то специфічні кулінарні пристрасті турбують фанатів.

Причому нещодавно чоловік зірки продемонстрував щасливі кадри з сімейного життя. Телеведуча в домашньому вигляді мило прогулялася з чоловіком на узбережжі. При цьому в коментарях фанати тут же написали багато компліментів парі. Знайшлися і ті, хто запідозрив провідну в приховуванні цікавого положення. Нібито вільна кофта Ксенії не приховує її кругленький живіт.

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