Знаменитые певицы, теледивы и ведущие никогда не остаются без внимания фанатов – им приписывают несуществующие отношения, любовников и новые скандалы

Однако, несмотря на все слухи, самой частой темой для обсуждений остается беременность звезды. При этом, чаще всего, слухи об интересном положении той или иной знаменитости, не имеют оснований или не правдивы. Предлагаем вашему вниманию топ фото звезд, которым постоянно приписывают «вечную» беременность:

Так, Насте Каменских постоянно приписывают беременность. А все потому, что фигура у певицы специфическая – стоит ей набрать хоть килограмм в области талии, как все уже начинают подозревать в том, что у нее скоро будет ребенок. Правда, каждый раз оказывается, что эти подозрения не имеют под собой никаких оснований.

Потап – супруг звезды, также всегда насмехается над слухами вокруг их пары и спокойно игнорирует. Однажды он даже пошутил по этому поводу:

"Это уже как традиция. что каждой весной и осенью, а заодно зимой и летом пресса объявляет Настю беременной. Самое смешное, что, когда такое счастье действительно случится и она сама начнет кричать: "Смотрите, я беременна, у меня будет ребенок!" – никто ей не поверит".

В то же время в сети уже много месяцев обсуждают роман Дана Балана с Тиной Кароль. Звезд заподозрили в романтических отношениях после их флирта на съемках проекта «Голос». Причем во время нового сезона звезды флиртовали в открытую, обнимались и танцевали друг с другом.

Недавно поклонники даже заметили, что у Тины появился «животик», когда в Интернете опубликовали фото Кароль в облегающем платье.

Стоит отметить, что если Тина действительно в положении, то будет уже ее вторая беременность. Так как она воспитывает сына Вениамина.

А вот молодая эксцентричная ведущая Настя Ивлеева и ее личная жизнь интересует фанатов уже очень давно. Не так давно звезда вышла замуж за рэпера Элджея и слухи о ее положении не утихают до сих пор.

И хотя блогер невероятно увлечена бьющей все рекорды карьерой, фанаты упорно интересуются: не в положении ли уже звезда? Тем временем сами звезды снимают шуточные ролики в машине, показывают домашние будни и веселятся, удивляя публику.

Ани Лорак же долгое время была на карантине, отменила все встречи и проекты. После его ослабления звезда принялась наверстывать упущенное, делиться архивными видео с концертов, рассказывать о своей жизни и устраивать новые фотосессии. А недавно на фото и видео с выступлений звезды фанаты отчетливо разглядели животик, активно распространяя слухи о положении знаменитости.

Впрочем, сама Каролина это не комментирует, продолжает заниматься своей карьерой и делиться кадрами из отдыха.

А вот о том,Ксения Собчак находится в интересном положении, СМИ писали уже столько раз, что, вероятно, уже и сами сбились со счета. Каждый раз повод заподозрить звезду в сокрытии своего положения совершенно разный. То наряд свободного кроя, то специфические кулинарные пристрастия беспокоят фанатов.

Причем недавно супруг звезды продемонстрировал счастливые кадры из семейной жизни. Телеведущая в домашнем виде мило прогулялась с супругом на побережье. При этом в комментариях фанаты тут же написали много комплиментов паре. Нашлись также и те, кто заподозрил ведущую в сокрытии интересного положения. Якобы свободная кофта Ксении не скрывает ее округлившийся живот.

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