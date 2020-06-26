Спокусливі красуні української, і не тільки, естради вміють вигідно підкреслити свої соковиті принади

Зірки вихваляються пружними сідницями тільки в бікіні, але і в тісних лосинах, пише Politeka.net. Подивімось на топ зірок в легінсах.

Тіна Кароль для підтримки форми не тільки правильно харчується, але і активно займається спортом. Для своїх палких тренувань співачка вибирає не менш гарячі образи, які назавжди залишаються в пам'яті фанатів. Ось, приміром, один з них:

Не менш привабливі образи для тренувань вибирає фігуриста Ані Лорак. Зірка облягла ідеальні стегна лосинами, а короткий топік дозволив помилуватися стрункою талією артистки.

Сексапільна Світлана Лобода краще за всіх знає, як привернути увагу до своєї досконалої фігурі. Стрункі довгі ноги та "сталеві" сідниці, підкреслені легінсами зведуть з розуму будь-кого.

Ох, вже ця спокуслива Настя Каменських! Неймовірні вигини її тіла так і ваблять. Зірка в будь-яких лосинах може похвалитися розкішними формами.

Довгонога Оля Полякова похвалилася формами в тісних легінсах разом з дочкою. У такому вигляді обидві займаються спортом.

Нагадаємо, у фан-акаунті Ані Лорак з'явилися фото і відео, зроблені на відпочинку зірки з Філіпом Кіркоровим, колегами та іншими зірками. При цьому багатьох фанатів вкрай спантеличив вид знаменитості, зовсім несхожий на те, що вони бачили раніше.

«Образ взагалі не для Ані, плюс з волоссям щось сталося вже давно. Ось пару років тому взагалі була, очей не відвести», - написав один з фанатів.

Нагадаємо, що Лорак у короткому топі посвітила грудьми під носом у Лазарєва

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