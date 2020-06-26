Соблазнительные красотки украинской, и не только, эстрады умеют выгодно подчеркнуть свои сочные прелести

Звезды хвастаются упругими ягодицами только в бикини, но и в тесных лосинах, пишет Politeka.net. Давайте посмотрим на топ звезд в леггинсах.

Тина Кароль для поддержания формы не только правильно питается, но и активно занимается спортом. Для своих жарких тренировок певица выбирает не менее горячие образы, которые навсегда остаются в памяти фанатов. Вот, к примеру, один из них:

Не менее привлекательные образы для тренировок выбирает фигуристая Ани Лорак. Звезда обтянула идеальные бедра лосинами, а короткий топик позволил полюбоваться стройной талией артистки.

Сексапильная Светлана Лобода лучше всех знает, как привлечь внимание к своей совершенной фигуре. Стройные длинные ноги и "стальные" ягодицы, подчеркнутые леггинсами сведут с ума любого.

Ох, уж эта соблазнительная Настя Каменских! Невероятные изгибы ее тела так и манят. Звезда в любых лосинах может похвалиться роскошными формами.

Длинноногая Оля Полякова похвасталась формами в тесных леггинсах вместе с дочерью. В таком виде обе занимаются спортом.

Напомним, в фан-аккаунте Ани Лорак появились фото и видео, сделанные на отдыхе звезды с Филиппом Киркоровым, коллегами и другими звездами. При этом многих фанатов крайне озадачил вид знаменитости, совсем непохожий на то, что они видели ранее.

«Образ вообще не для Ани, плюс с волосами что-то случилось уже давно. Вот пару лет назад вообще была, глаз не отвести», - написал один из фанатов.

Напомним, что Лорак в коротком топе посветила грудью под носом у Лазарева

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