Зірка не соромиться показувати, чим нагородила її природа

Популярна модель Анастасія Квітко, яка прославилася як російська Кім Кардашьян, ледь не впустила груди

Зірка, напевно, ніколи не втомиться показувати свої пишні форми, повідомляє Politeka.net. На цей раз російська знаменитість опублікувала гаряче фото в маленькому топі.

Квітко позувала біля басейну з блакитною водою. Вид моделі був спокусливим. Зірка надягла біле міні-плаття, яке обтягнуло великі груди.

З глибокого декольте вбрання ледь не виставлялося найінтимніше. Для більшої відвертості Анастасія спустила дві тонкі лямки наряду з плечей. До слова, білосніжне плаття таке гарне, що могло б грати роль весільного.

Розкута Квітко стиснула груди між руками, і ті потерлися між собою, як дві великі диньки. Маленьке плаття також виділило талію моделі та її пишні стегна.

Завершили образ Анастасії різні аксесуари. Модель розпустила волосся і виглядала дуже невинно, хоча і при цьому дуже сексапільно.

Фото не отримало багато лайків, адже було оприлюднено в сторіз. Можливо, користувачі мережі засипали модель компліментами в особистому листуванні.

Нагадаємо, Анастасія Квітко постала в мереживному топі з глибоким декольте, з якого визирали груди. Пишні принади "розклалися" під тісним вбранням і, здавалося, один незручний рух і принади розірвуть його.

Топік натягнувся на тонких лямках - вони були єдиними, що тримає груди під тканиною.

Раніше повідомлялося, що Анастасія Квітко постала в білизні рожевого відтінку, яка ледь утримувала великі форми.

Маленький ліфчик з тоненькими лямками, що прикрашають груди, натягнувся на принадах, що здавалися справжніми арбузиками.

Нагадаємо, що російська Кардашьян ледве вмістила пишний бюст в непристойно глибокому декольте

Як повідомляла Politeka, російська Кардашьян Квітко одягла купальник з розрізом у місці Х, відверті фото розбурхали мережа.