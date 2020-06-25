Сім'ї загиблих від китайського вірусу медиків отримають одноразові виплати
Про це інформує прес-служба Фонду соціального страхування України, передає Politeka.net.
Повідомляється, що близькі загиблих від підступного вірусу медиків можуть розраховувати на одноразову допомогу в розмірі 1,5 млн гривень.
Щоб отримати таку виплату, людям необхідно подати до робочого органу Фонду соцстрахування відповідну заяву за місцем проживання.
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У прес-службі також підкреслили, що виплати призначені тим працівникам, хто отримав інвалідність внаслідок зараження вірусом.
"У разі смерті медичного працівника внаслідок виконання професійних обов'язків, згідно з рішенням уряду, за кошти державного бюджету ФССУ здійснить виплату одноразової допомоги у 750-кратному розмірі прожиткового мінімуму для працездатних осіб, встановленого на 1 січня календарного року, що становить 1,576 млн гривень. Зазначені кошти будуть пропорційно розподілені між членами сім'ї, батьками і утриманцями", – інформує прес-служба Фонду соцстрахування.
В залежності від встановленої групи інвалідності розміри виплат медпрацівникам складають:
- 630,6 тис. грн (третя група інвалідності);
- 735,7 тис. грн (друга група);
- 840,8 тис. грн (перша група).
"Виплата одноразової допомоги здійснюється Фондом соціального страхування України за кошти державного бюджету протягом місяця з моменту прийняття заяви", – резюмували в прес-службі Фонду соцстрахування.
Раніше стало відомо, на які доплати можуть розраховувати українські медики в умовах боротьби з епідемією. Цю інформацію повідомив прем'єр-міністр Денис Шмигаль.
Він зазначив, що в 2020 році будуть збільшені витрати на медицину на 8 млрд. А доплати до зарплат медикам планують продовжити до кінця року.
зокрема, уряд постановив доплати до зарплати медичним та іншим працівникам (за винятком первинки):
- лікарям в розмірі 70% до посадового окладу;
- фахівцям з базовою вищою та неповною вищою медосвітою всіх спеціальностей на 50% мінімальної зарплати;
- молодшим сестрам у розмірі 25% мінімальної зарплати.
Доплату медичним та іншим працівникам, залученим в боротьбу з поширенням вірусної хвороби, планують здійснювати з 1 вересня по 31 грудня.
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