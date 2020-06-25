Російській телеведучій Ангеліні Вовк лікарі заявили про скору смерті

77-річна знаменитість тільки зараз зважилася розповісти про біду, яка сталася з нею в молодості і позначилася на всьому житті. Визнання вона зробила в студії програми «Доля людини» на каналі «Росія 1».

Вовк розповіла, що в юності у неї була позаматкова вагітність, яка призвела до клінічної смерті. Ангеліна Вовк пам'ятає події тих днів, як ніби це було вчора.

«Одного разу я знімалася в «Блакитному вогнику» і мені стало погано. Відвезли в лікарню. Лікар подивився на мене і зробив надріз в області живота. У мене було затьмарену свідомість, нічого не розуміла. Я була на межі життя і смерті. Це була позаматкова вагітність. Це було жахливо. Я лежала вся в трубках. В носі, в роті. Я схудла за короткий проміжок часу на 20 кілограмів. Мене протягом кількох місяців годували через трубки», - розповіла Вовк

Телеведуча зізналася, що тоді лікарі попереджали її про швидкої смерті, але їй все ще вдалося вижити. Лікування тривало півроку.

«Пройшла через жахливе випробування. Тоді ж я пережила клінічну смерть. Муки були серйозні. І раптом в одну мить мені стало добре. У мене нічого не боліло. Я побачила коридор, по якому лечу. Але мене відкачали лікарі", - розповіла телеведуча.

Вовк розповіла, що з інциденту вона не змогла мати дітей.

«Моя життя, звичайно, змінилася, але нічого зробити вже не можна», — зазначила теледіва.

Відомо, що телеведуча була одружена двічі. Перший шлюб тривав 16 років, а другий - 13.

Нагадаємо, не так давно Ангеліна Вовк відзначилася неприємним висловлюванням про українській співачці Софії Ротару, яка після довгої відсутності, приїхала в Росію і виступила на "Пісні року".

Вовк не витримала і заявила, що якщо Ротару погано ставиться до Росії, то не поверталася б туди. Крім того, телеведуча звинуватила зірку в меркантильності, адже нібито Софія Михайлівна приїхала в РФ за грошима.

"Я розумію, артист - поза політикою. Але, якщо ти дійсно поза політикою, тоді не підтримуй армію, яка воює з нашою країною", - заявляла Вовк, додавши, що ні за що не піде на концерт Ротару.

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