Российской телеведущей Ангелине Вовк врачи заявили о скорой смерти

77-летняя знаменитость только сейчас решилась рассказать о беде, которая произошла с ней в молодости и сказалась на всей жизни. Признание она сделала в студии программы «Судьба человека» на канале «Россия 1».

Вовк рассказала, что в юности у нее случилась внематочная беременность, которая привела к клинической смерти. Ангелина Вовк помнит события тех дней, как будто это было вчера.

«Однажды я снималась в «Голубом огоньке» и мне стало плохо. Отвезли в больницу. Врач посмотрел на меня и сделал надрез в области живота. У меня было затуманенное сознание, ничего не понимала. Я была на грани жизни и смерти. Это была внематочная беременность. Это было ужасно. Я лежала вся в трубках. В носу, во рту. Я похудела за короткий промежуток времени на 20 килограммов. Меня на протяжении нескольких месяцев кормили через трубки», - рассказала Вовк

Телеведущая призналась, что тогда врачи предупреждали ее о скорой смерти, но ей все ще удалось выжить. Лечение длилось полгода.

«Прошла через чудовищное испытание. Тогда же я пережила клиническую смерь. Муки были серьезные. И вдруг в один миг мне стало хорошо. У меня ничего не болело. Я увидела коридор, по которому лечу. Но меня откачали врачи", - рассказала телеведущая.

Вовк рассказала, что из-то инцидента она не смогла иметь детей.

«Моя жизнь, конечно, изменилась, но ничего сделать было уже нельзя», — отметила теледива.

Известно, что телеведущая была замужем дважды. Первый брак продлился 16 лет, а второй - 13.

Напомним, не так давно Ангелина Вовк отличилась неприятным высказыванием об украинской певице Софии Ротару, которая после долгого отсутствия, приехала в Россию и выступила на "Песне года".

Вовк не выдержала и заявила, что если Ротару плохо относится к России, то не возвращалась бы туда. Кроме того, телеведущая обвинила звезду в меркантильности, ведь якобы София Михайловна приехала в РФ за деньгами.

"Я понимаю, артист - вне политики. Но, если ты действительно вне политики, тогда не поддерживай армию, которая воюет с нашей страной", - заявляла Вовк, добавив, что ни за что не пойдет на концерт Ротару.

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