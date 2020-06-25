Стало відомо, як в Україні можуть карати боржників за комунальні послуги

Як передає Politeka.net, про це інформує прес-служба Міністерства розвитку громад.

Повідомляється, що українців можуть жорсткіше карати за борги вже з 1 жовтня 2020 року.

За словами заступника міністра Наталії Хоцянівської, розроблений законопроект має одразу два нововведення: обов'язкова реструктуризація заборгованості та обмеження для боржників.

Реструктуризація буде діяти, якщо заборгованість перевищує суму, визначену Кабінетом міністрів по кожному виду ЖКП. Термін реструктуризації – до п'яти років за умови, що загальна сума платежів не буде перевищувати 25% доходів для субсидіантів і 20% – для пенсіонерів та інших пільговиків.

Субсидії у тих українців, хто оформив реуструктуризацию для погашення заборгованості по комуналці, забирати не будуть.

Що стосується другого пункту, то українцям з боргами можуть обмежити право виїзду за межі країни. Крім цього, вони не зможуть управляти автомобілем, користуватися зброєю і ходити на полювання.

Законопроект вже встиг обрости міфами, що нібито у боржників будуть забирати навіть нерухомість.

"Законом передбачено, що у разі, якщо сума, що підлягає стягненню за виконавчим провадженням, не перевищує 20 розмірів мінімальної заробітної плати (на 1 січня 2020 року це 94 460 гривень), то звернення стягнення на єдине житло боржника та земельну ділянку, на якій розташоване таке житло, не здійснюється", – наголосила Хоцянівська.

Другий міф - за нібито борги забиратимуть 50% зарплати.

"За рішенням суду може бути утримано 50%, але до суду можна і не доходити, а обмежитися договором реструктуризації", – резюмувала заступник профільного міністра.

Нагадаємо, боржників будуть карати новим способом, постраждають мільйони.

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