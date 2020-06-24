НБУ виявив, що дев’ять українських банків, з яких два – державні, можуть мати потребу в капіталі та ризики платоспроможності

Про це йдеться у Звіті про фінансову стабільність, розміщеному на офіційному сайті Національного банку України.

В результаті проведення стрес-тестів 26 українських банків в дев'яти з них було виявлено проблеми. Сукупно на них припадає близько 30% усього банківського ринку України (сім приватних банків – 5%, два державні банки – 25%).

Як пояснили в НБУ, це ті ж установи, які мали негативні результати стрес-тестування і минулого року, однак не вжили достатніх заходів для вирішення накопичених проблем.

Сукупна потреба в капіталі дев’яти проблемних банків протягом одного року може скласти 10,3 млрд грн. Проте, за даними НБУ, це значно менше порівняно з оцінками стрес-тесту 2019 року.

В НБУ також уточнили, що найбільшому ризику зараз, в період кризи, піддаються фінустанови, що мають значну концентрацію корпоративних кредитів, і банки, які працюють винятково в сегменті кредитування фізосіб.

Нагадаємо, Національний банк України на четвер, 25 червня, встановив офіційний курс валют на рівні 26,65 гривень за долар США. Гривня після чотирьох днів зміцнення ослабла до долара на 4 копійки в порівнянні з попереднім показником.

Аналітик Андрій Шевчишин запевняє, що поки різких змін на валютному ринку не варто очікувати.

"Ймовірно, найближчим часом гривня залишиться в поточному діапазоні – 26,5-26,75 гривні за долар. НБУ буде активніше викуповувати надлишкову ліквідність при підході курсу до рівня 26,5 гривні за долар", – спрогнозував експерт.

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