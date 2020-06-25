Зірки ніколи не втрачають можливості похвалитися досконалими фігурами в купальниках

Красуні приємно дивують шанувальників жаркими образами, передає Politeka.net. Деякі фото в безсоромних купальниках тільки недавно стали набирати популярність, інші ж - навпаки вже давно закарбувалися в пам'яті.

Подивімось на фото вітчизняних і закордонних знаменитостей в купальниках.

Українська співачка Тіна Кароль торік справила фурор видами в блискучому купальнику. Форми красуні підкреслила легка тканина, а грайливі шортики відкривали оголені стегна.

Анна Седокова володіє неймовірною фігурою. Нещодавно красуня опублікувала спекотне фото в бікіні, позуючи біля басейну. Її форми гідні тільки комплементів.

Струнка Світлана Лобода змусить позаздрити своїм формам будь-яку дівчину. Ця красуня просто чудово виглядає в бікіні.

Ані Лорак вибрала купальник на високій посадці і з кокетливою блискавкою посередині. У такому вигляді українська знаменитість виступала на сцені і нікого цим не збентежила.

Колишня солістка групи "Серебро" Ольга Серябкіна виглядає просто фантастично. Великі форми випирали з маленького бікіні.

Кайлі Дженнер у салатовому купальнику вигнулася біля басейну. Тіло моделі виглядає чудово і їм варто хвалитися частіше.

Емілі Ратаковськи змінила колір волосся зовсім недавно. Красуня і з новим іміджем не упускає можливості повиблискувати пишними формами в крихітному бікіні.

Нагадаємо, Ольга Серябкіна постала на квадроциклі в чорному топі з грубими зав'язками на спині. Рукава складалися з сіточки і буфів.

Нагадаємо, экс-солістка "Срібло" блиснула вигинами в пікантних позах: "Просто бомба!"

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