Знаменитості активно стежать за своєю зовнішністю, займаючись спортом і правильно харчуючись

Деякі красуні настільки добре стежать за собою, що з роками ніби не старіють, а стають тільки ще гарнішими, передає Politeka.net. Подивімось на зірок, які виглядають чудово, попри вік.

Зірці серіалу "Друзі" Дженніфер Еністон вже 51 рік, але актриса продовжує завойовувати серця шанувальників своїм талантом, а також зовнішністю.

Красуня вже давно не експериментує із зовнішністю і користується послугами перевірених стилістів та візажистів. Зірка дотримується трьох правил: п'є багато води, висипається і користується сонцезахисним кремом.

50-річна Дженніфер Лопес підтримує фігуру ідеальною, а на її обличчі немає зморшок. Артистка багато часу приділяє спорту, харчуванню та здорового способу життя. При собі у неї завжди перекус: фрукти або горіхи.

45-річна Анджеліна Джолі зводить з розуму прихильників. Зірка досі для багатьох вважається еталоном краси. Секрети її молодості: ранній догляд за шкірою, захист від сонця і мінімум макіяжу.

53-річна Ніколь Кідман, хоча її і не раз звинувачували в пластичних операціях і в застосуванні уколів краси, все ж таки залишається однією з найкрасивіших і нестаріючих актрис Голлівуду. Зірка дотримується суворої дієти, займається спортом і захищає шкіру від сонця.

41-річна Кортні Кардашян не виглядає на свій вік. Красуня ніколи не приховувала, що робила пластичні операції, але не можна не відзначити той факт, що вона стежить за фігурою. Зірка щоранку п'є колагенові коктейлі, їсть салати і займається спортом.

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