Знаменитости активно следят за своей внешностью, занимаясь спортом и правильно питаясь

Некоторые красотки настолько хорошо за собой следят, что с годами будто не стареют, а становятся только еще краше, передает Politeka.net. Давайте посмотрим на звезд, которые выглядят чудесно, несмотря на возраст.

Звезде сериала "Друзья" Дженнифер Энистон уже 51 год, но актриса продолжает завоевывать сердца поклонников своим талантом, а также внешностью.

Красотка уже давно не экспериментирует с внешностью и пользуется услугами проверенных стилистов и визажистов. Звезда придерживается трех правил: пьет много воды, высыпается и пользуется солнцезащитным кремом.

50-летняя Дженнифер Лопес поддерживает фигуру идеальной, а на ее лице нет морщин. Артистка много времени уделяет спорту, питанию и здоровому образу жизни. При себе у нее всегда перекус: фрукты или орехи.

45-летняя Анджелина Джоли сводит с ума поклонников. Звезда до сих пор для многих считается эталоном красоты. Секреты ее молодости: ранний уход за кожей, защита от солнца и минимум макияжа.

53-летняя Николь Кидман, хотя ее и не раз обвиняли в пластических операциях и в применении уколов красоты, все же остается одной из самых красивых и нестареющих актрис Голливуда. Звезда придерживается строгой диеты, занимается спортом и защищает кожу от солнца.

41-летняя Кортни Кардашьян не выглядит на свой возраст. Красотка никогда не скрывала, что делала пластические операции, но нельзя отметить тот факт, что она следит за фигурой. Звезда каждое утро пьет коллагеновые коктейли, ест салаты и занимается спортом.

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