Відома російська актриса Евеліна Бледанс похвалилася перед шанувальниками відпочинком з сім'єю на морі

Про це повідомляє Politeka з посиланням на Instagram зірки.

«У перший день відкриття курортів Краснодарського краю, ми вирішили зустрітися з сестричкою і племінниками. Людей немає. Море чисте. Чудово!» - говориться в повідомленні.

Уточнимо, що на знімках Бледанс позує спершу з дітьми, а потім і з сестрою. Як можна помітити, що під час відпочинку вони їздили на різноманітні екскурсії.

«Опочки, що вискочило», «Ой, як вам йде. Треба ще донечку», «Ой як руки треба качати», «Така маленька мила прям, сонечко», «Яка ти молодець», «Евеліна, Ви як дівчинка!! Прекрасно виглядаєте!!!», - пишуть її шанувальники.

Як повідомлялося раніше, відома актриса Евеліна Бледанс показала свої весняні образи.

Красуня активно веде Instagram, де із заздрістною регулярністю викладає цікаві фото. Так, кілька годин тому Бледанс опублікувала фото у двох ніжних сукнях, які виділили її красиві принади.

Наряд пісочного відтінку підкреслив тонку талію зірки, а блакитного - пишні груди.

Евеліна постала на підборах і в балетках, щоб дати уявлення, як виглядають вбрання з різним взуттям. Зірка доповнила образи капелюшками.

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