Знаменита українська співачка Анна Седокова показала новий образ, але засвітила зайве

В цей раз Ганна вирішила блиснути стильним костюмом кислотно-зеленого відтінку, який вона сама створила не так давно. Володіючи власним брендом одягу, Ганна постійно експериментує і любить демонструвати костюми на собі. При цьому зірка ретельно стежить за образами, однак иноді їй вдається дивувати їх пікантністю, як і цього разу, пише Politeka.net.

У розділі Сторі в соціальній мережі Instagram на сторінці Сєдокової повилось кілька роликів, на яких зірка пройшлася в стильному костюмі, але робила вона це без блузки. Залишившись в незвичайному чорному ліфчику, Ганна з легкістю підкреслила свої переваги і показала їх навіть на вулиці.

При цьому у відео звезад розповіла, що нова колекція давалася їй не легко, і вона багато разів змінювала стиль та дизайн.

Також на своїй сторінці в соціальній мережі Instagram Анна представила новий кадр, на якому похвалилася білосніжним нарядом з блискіток і здивувала при цьому фігурою. Як відомо, співачка є власником власного бренду одягу, тому кожен її костюм завжди піддається обговорень та критики в соціальній мережі.

Так, Ганна позувала в білому костюмі, що відкриває її боки і талію. При цьому співачка посміхалася і повністю зажмурила очі. Оксамитова тканина її вбрання.

«Іноді я дуже намагаюся бути кращим . Мовчати більше . Посміхатися менше . Працювати ще більше . Я дуже стараюся , але якось не виходить 😂 Це мій самий улюблений костюм @lastory_store і я не забула його відзначити🙏🏼 Це вже успіх . Просто іноді мені так хочеться , щоб ви розуміли без слів ...», - написала Анна.

Шанувальники почали нахвалювати схудлу фігуру Анни:

«Схудла!!!!👏🔥🔥🔥❤️», «Це доля всіх стрільців ❤️», «Де Мамба?», «Красуня ❤️❤», «Ноги відточені ❤️», «Струнка!!!😍😘🌹», «Класний!!! ❤️❤️❤️👍», «Залік гелику😂», «Гарненька 😘», «Як завжди чудова 🔥», «Не завжди потрібно бути краще. Потрібно бути собою ❤️🔥».

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