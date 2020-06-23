Українцям розповіли, як оформити заяву на отримання обіцяних виплат у зв'язку з китайським вірусом

Для того, щоб отримати єдину страхову допомогу, обіцяну медикам, які отримали інвалідність внаслідок зараження китайським вірусом в процесі боротьби з пандемією, або їх сім'ям у разі їх смерті, українці повинні подати відповідну заяву до робочого органу Фонду соціального страхування України. Зразки форми заяв були опубліковані на сторінці Фонду в Facebook.

Наголошується, що в разі смерті медпрацівника від зараження китайським вірусом його сім'я отримає одноразову допомогу в 750-кратному розмірі прожиткового мінімуму, тобто 1,576 млн гривень. Родичі померлого повинні подати заяву до робочого органу Фонду за місцем проживання медика на момент смерті. У ній повинні бути вказані власні персональні дані, інформація про всіх членів сім'ї, утриманців та батьків померлого, про яких відомо заявнику, та особистий рахунок у банку, на який необхідно здійснити виплату.

До заяви повинні додаватися копії паспорта, ідентифікаційного коду заявника, а також копії документів, що підтверджують право на одноразову допомогу, примірник акта розслідування гострого професійного захворювання медичного працівника та ін

У випадках, коли медпрацівник в результаті зараження отримав інвалідність, він повинен подати заяву до робочого органу Фонду за місцем свого проживання. Залежно від встановленої групи інвалідності виплати складуть від 630,6 тис. гривень до 840,8 тис. гривень.

До заяви потрібно додати копії паспорта та ідентифікаційного коду, висновок МСЕК про групу інвалідності і ступінь втрати працездатності, примірник акта розслідування професійного захворювання і ін

Страхові виплати мають надійти протягом місяця з моменту прийняття заяви Фондом.

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