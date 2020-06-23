Співачка, актриса і модель Даша Астаф'єва показала стильний образ "леді з 60-х років"
Цього разу зірка вирішила показати, як перевтілилася в стильну даму - леді з 60-х років. Все завдяки її стильному вбранні, яскравому макіяжу і акуратному укладанню. Схоже, Даша вирішила поекспериментувати з образами і показати новий стиль, чим здивувала шанувальників, пише Politeka.
Так, співачка позувала у стильному сукню в чорно-білу клітинку довжини міді, доповнивши образ стильними туфельками човниками на середньому каблуці і акуратною чорною сумкою. Завершенням її образу стали ретро-окуляри в модній оправі.
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«Літо шістдесятих. Це я про свою вагу, хоч і непристойно😂🤭», - написала Даша під новим постом.
Шанувальники тут же прокоментували побачене:
«як Витончена статуетка», «Да який там вагу! Ви найкрасивіша на світі! ❤», «❤️🔥👍все пристойно і відмінно💯», «Ретро діва 😍», №Яка непристойно ефектна дама👌👍», «Красуня 😍😍😍😍»,»Дашуня - скромниця!)», «Красива🔥».
Не так давно також Даша поділилася в розділі Сторі Instagram, однак, як виявилося, дане фото - архівне і зроблено було два роки тому одним з її фотографів, з якими вона співпрацює.
Даша виглядала досить витончено і приголомшливо, що відразу ж також відзначили фанати. Тонка талія зірки була вдало почеркнута білим піджаком.
«Дуже гарне фото і сама дівчина🔥🔥🔥👍», «Шикарна дівчина! Костюм супер!🌸🌸🌸», «Красиво! Дуже люблю фешн. Треба б самій частіше знімати таке», «Трохи не розумію фешн 😃😃», «Давно хочу до вас потрапити, кльові ви», «Відмінне фото ❤️і дівчина вогонь!», «шикарно! оч подобається Це богиня!», «Люблю фешн зйомки! Крутий кадр!», «Дуже стильний образ вийшов!», - написали шанувальники.
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