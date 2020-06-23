Відома українська співачка, солістка групи «НеАнгели» Вікторія Смеюха влаштувала переполох фотографіями з дитиною

Сьогодні в соціальній мережі Instagram Вікторія показала, як проводить час з милим малюком у колясці і отримала сотні коментарів від цікавих шанувальників. Як відомо, зірка розповідає, що вона самотня і лише перебуває в пошуках свого чоловіка, повідомляє Politeka.

Солістка групи «Неангели» самотня незважаючи на ідеальну зовнішність, характер і свої досягнення. Зірка зазначає, що її обранець повинен бути добрим і духовно багатою людиною. Безумовно самодостатнім, реалізованого в житті. Він повинен розуміти, що навіть у шлюбі важливо залишатися внутрішньо вільними людьми.

Тому її кадр з дитиною викликав великий переполох.

«Впевненими кроками йду до материнства...👼🏻🧚🏼‍♀️❤️ #маман», - написала Віка під новим постом.

Шанувальники тут же відреагували:

«Молодець!!!😃🖐 Вперед і з піснею!🎵👼❤️», «Я пам'ятаю в 90х роках зразок такі штани були в моді,ще в школу ходили у нас в таких», «Красуня 😻», «Дитина в шоці😂😮», «Шалено йде👍», «Відмінне рішення 👍», «моя Богиня,заведи ужеееее❤️❤️💋💋😂😂», «Де купити такі штани?🙏», «Коли вже Мамкою сама станеш)))», «Ви чудова ☀️», «Тобі дуже йде Вікос😍😍😍😍бкдешь найстильнішою маман😉😘😘😘❤️лю тебе❤️».

Як відомо, Віка багато тижнів перебувала на карантині і нещодавно вирушила в село до бабусі, звідки навіть вразила відеозаписами з задушевним виконанням пісень і кадрами, зробленими разом з курами, качками і навіть коровами. Домашні кадри були дуже добре сприйняті публікою, тому раніше артистка також вирішила порадувати аудиторію і необычнм промо-роликом, щоб разбивить свій профіль:

«Корови - коровами 🐮 , але я сумую за зйомками🤩 Цей фрагмент не увійшов до кліп, але залишився в моєму телефоні😃🎞📞☑️. Кожен раз, для мене зйомки 🎥🎬 як маленьке життя 🤍🖤🤍🖤🤍🖤🤍🖤🤍, після якої залишаються самі різні спогади 🥰🎶🎵🎼. Трохи почекаємо і скоро настане світла смуга, після якої затанцуем всім світом🌏!❤️😄💃🏻🕺🏼👯‍♀️», - написала Смеюха під роликом.

Шанувальники тут же відповіли:

«Пісня вогонь 🔥🔥🔥це любов, Роман, вищі пісні👍😘», «💣💣💣🔥🔥🔥💯💃Образ - сучасна емансипе...Дуже круто...», «Можна поєднати 🎤🐄😉», «Да не переживай.. Все повернеться на круги своя. Це ж не на вічно, Віка, не чуді».

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