Известная украинская певица, солистка группы «НеАнгелы» Виктория Смеюха устроила переполох фотографиями с ребенком

Сегодня в социальной сети Инстаграм Виктория показала, как проводит время с милым малышом в коляске и получила сотни комментариев от любопытных поклонников. Как известно, звезда рассказывает, что она одинока и лишь находится в поисках своего мужчины, сообщает Politeka.

Солистка группы «НеАнгелы» одинока несмотря на идеальную внешность, характер и свои достижения. Звезда отмечает, что ее избранник должен быть добрым и духовно богатым человеком. Определенно самодостаточным, реализовавшимся в жизни. Он должен понимать, что даже в браке важно оставаться внутренне свободными людьми.

Поэтому ее кадр с ребенком вызвал большой переполох.

«Уверенными шагами иду к материнству...👼🏻🧚🏼‍♀️❤️ #маман», - написала Вика под новым постом.

Поклонники тут же отреагировали:

«Молодец!!!😃🖐 Вперёд и с песней!🎵👼❤️», «Я помню в 90х годах наподобие такие штаны были в моде,ещё в школу ходили у нас в таких», «Красотка 😻», «Ребёнок в шоке😂😮», «Безумно идет👍», «Отличное решение 👍», «Богиня моя,заведи ужеееее❤️❤️💋💋😂😂», «Где купить такие брюки?🙏», «Когда уже сама Мамкой станеш)))», «Вы чудесная ☀️», «Тебе очень идёт Викос😍😍😍😍бкдешь самой стильной маман😉😘😘😘❤️лю тебя❤️».

Как известно, Вика много недель находилась на карантине и недавно отправилась в деревню к бабушке, откуда даже поразила видеозаписями с задушевным исполнением песен и кадрами, сделанными вместе с курами, утками и даже коровами. Домашние кадры были очень хорошо восприняты публикой, поэтому ранее артистка также решила порадовать аудиторию и необычнм промо-роликом, чтобы разбивить свой профиль:

«Коровы- коровами 🐮 , но я скучаю за съёмками🤩 Этот фрагмент не вошёл в клип, но остался в моем телефоне😃🎞📞☑️. Каждый раз, для меня съемки 🎥🎬 как маленькая жизнь 🤍🖤🤍🖤🤍🖤🤍🖤🤍, после которой остаются самые разные воспоминания 🥰🎶🎵🎼. Чуть подождём и скоро наступит светлая полоса, после которой затанцуем всем миром🌏!❤️😄💃🏻🕺🏼👯‍♀️», - написала Смеюха под роликом.

Поклонники тут же ответили:

«Песня огонь 🔥🔥🔥это любовь, Роман, высшие песни👍😘», «💣💣💣🔥🔥🔥💯💃Образ - современная эмансипе...Очень круто...», «Можна поєднати 🎤🐄😉», «Да не переживай.. Всё вернётся на круги своя. Это ж не на вечно, Вика, не чуди».

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