На початку карантину психологи стали масово відзначати, що по його завершенню багатьох пар чекає розлучення

І, як з'ясувалося тепер, через кілька місяців, заяви фахівців були правдиві. Зіркові пари не стали винятком – багато співачки і артисти прийняли рішення розійтися зі своїми половинками. Пропонуємо вашій увазі топ-добірку знаменитостей. Прийняли рішення розлучитися зі своїми коханими під час і після карантину, пише Politeka.net.

Вчора стало відомо, що Христина Асмус і Гарік Харламов мають намір розлучитися після восьми років шлюбу.

«На жаль, ми теж в тренді. Ми розлучаємося з @garikkharlamov. Але я відразу хочу прояснити ситуацію. Що ні фільм «Текст», ні самоізоляція, ні хтось третій у цьому не винен. Тільки ми самі», - написала вчора Христина, щоб уникнути зайвих скандалів з приводу розлучення.

Чоловік зірки був більш красномовний, заявивши, що їх спільний шлях закінчується, але він сподівається зберегти дружбу і повагу. При цьому він підкреслив, що хоче залишитися таким же люблячим батьком для своєї дочки.

«Я безмірно вдячний Христині за них і за найголовніше і найважливіше, що є у нас в житті - за нашу доньку. Звичайно, почнуться спекуляції, але я відразу хочу прояснити, що пандемія, ні фільм «Текст», ні хтось третій у цій ситуації не винен. Так трапляється в житті», - зазначив Харламов.

Для Еміна Агаларова його розлучення також стане другим, як і у Харламова. Дружиною Еміна є Олена Гаврилова, яка навіть народила йому дитину. Емін про розлучення повідомив достатньо коректно, не ставши роздувати скандал кілька тижнів тому:

«Це був дійсно щасливий день у нашому житті! На жаль, не все вийшло так, як ми планували, я щиро вдячний тобі за кожен день, прожитий разом, і, звичайно, за нашу чудову дочку Афіну! Ти неймовірно добрий, особливий чоловік.

Наступний найважливіший етап в нашому житті, звичайно, — виховання нашого чудового дитини, і у нас все обов'язково вийде. Ми багато разом пройшли, і у мене до тебе почуття величезної поваги і вдячності, яке я хочу пронести через усе своє життя», - підкреслив Емін.

Поліна Гагаріна і Дмитро Ісхаков вирішили розлучитися практично в той же час. Згідно інформації з близького оточення артистів, пара не живе разом вже кілька місяців. В документах і компанії Гагаріної вже помітні перші перестановки.

Раніше в ТОВ «Поліна Гагаріна» генеральним директором компанії з моменту її заснування був її чоловік. Однак тепер стало відомо, що 3 тижні тому він був звільнений.

Одним з найбільш скандальних розлучень повинен був стати розлучення Джигана і Самойлової. Проблеми у пари почалися в кінці зими, коли Джиган став зловживати забороненими речовинами і вів себе неадекватно – збрив брови, погрожував дочці ножем і публікував дивні фото.

Згодом з'ясувалося, що він давно змінює Оксані, з якої складається в шлюбі з 2012 року. Чоловік пройшов курс лікування, повернувшись в Росію і почав загладжувати свою провину. Дівчина заявляла, що не простить його, проте нещодавно з'ясувалося, що пара не з'явилася на судове засідання.

Провадження по справі було нібито припинене у зв'язку з відмовою позивача (Самойлової) від позову і примиренням сторін, а це значить, що instagram-модель, мабуть, пробачила коханого.

Знаменита актриса і дизайнер Мері-Кейт Олсен, сестра-близнюк актриси Ешлі Олсен також подала на розлучення з чоловіком, банкіром і братом колишнього президента Франції Олів'є Саркозі. Проживши разом п'ять років, Олсен зажадала термінового розлучення. При цьому з-за чоловіка зірка залишилася без даху над головою, а деталі їх сварки не разгляшаются.

Ольга Куриленко розійшлася зі своїм обранцем Беном Куром після трирічних відносин, перебуваючи з ним у цивільному шлюбі. При цьому зірка на початку пандемії вірусу перехворіла ним і справлялася з усім самостійно. Тепер актриса стала посилено стежити за собою, налагоджувати здоров'я і свій режим.

Актриса нікуди не виходить з дому, дотримуючись двотижневий карантин. Але, як виявилося, Ольга

«Вони хотіли, щоб їхні стосунки розвивалися, але це виявилося дуже складною із-за щільних робочих графіків. Зараз їй важко, але Ольга, звичайно, прийде в норму», - сказав раніше друг артистки, коментуючи її стосунки.

Розставання торкнулося і пари Лана Дель Рей з офіцером поліції Шоном Ларкиным, також перебувають у цивільному шлюбі, не обійшло мережа стороною.

«Ми спілкуємося і все таке, просто зараз у нас обох досить завантажений графік», — лаконічно зазначив чоловік. Зазначимо, Лана полягала у відносинах з чоловіком досить довго, а про її стосунки стало відомо лише в жовтні минулого року.

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