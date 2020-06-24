В начале карантина психологи стали массово отмечать, что по его завершению многих пар ожидает развод

И, как выяснилось теперь, спустя несколько месяцев, заявления специалистов были правдивы. Звездные пары не стали исключением – многие певицы и артисты приняли решение разойтись со своими половинками. Предлагаем вашему вниманию топ-подборку знаменитостей. Принявших решение расстаться со своими возлюбленными во время и после карантина, пишет Politeka.net.

Вчера стало известно, что Кристина Асмус и Гарик Харламов намерены развестись после восьми лет брака.

«К сожалению, мы тоже в тренде. Мы разводимся с @garikkharlamov. Но я хочу сразу прояснить ситуацию. Что ни фильм «Текст», ни самоизоляция, ни кто-то третий в этом не виноват. Только мы сами», - написала вчера Кристина, чтобы избежать лишних скандалов по поводу развода.

Супруг звезды был более красноречив, заявив, что их совместный путь заканчивается, но он надеется сохранить дружбу и уважение. При этом он подчеркнул, что хочет остаться таким же любящим родителем для своей дочери.

«Я безмерно благодарен Кристине за них и за самое главное и важное, что есть у нас в жизни - за нашу дочку. Конечно, начнутся спекуляции, но я сразу хочу прояснить, что ни пандемия, ни фильм «Текст», ни кто-то третий в этой ситуации не виноват. Так случается в жизни», - отметил Харламов.

Для Эмина Агаларова его развод также станет вторым, как и у Харламова. Супругой Эмина является Алена Гаврилова, которая даже родила ему ребенка. Эмин о разводе сообщил достаточно корректно, не став раздувать скандал несколько недель назад:

«Это был действительно счастливый день в нашей жизни! К сожалению, не все получилось, как мы планировали, я искренне благодарен тебе за каждый день, прожитый вместе, и, конечно, за нашу чудесную дочь Афину! Ты невероятно добрый, особенный человек.

Следующий важнейший этап в нашей жизни, конечно, — воспитание нашего чудесного ребенка, и у нас все обязательно получится. Мы многое вместе прошли, и у меня к тебе чувство огромного уважения и благодарности, которое я хочу пронести через всю свою жизнь», - подчеркнул Эмин.

Полина Гагарина и Дмитрий Исхаков решили расстаться практически в то же время. Согласно информации из близкого окружения артистов, пара не живет вместе уже несколько месяцев. В документах и компании Гагариной уже заметны первые перестановки.

Ранее в ООО «Полина Гагарина» генеральным директором компании с момента ее основания был ее муж. Однако, теперь стало известно, что 3 недели назад он был уволен.

Одним из самых скандальных разводов должен был стать развод Джигана и Самойловой. Проблемы у пары начались в конце зимы, когда Джиган стал злоупотреблять запрещенными веществами и вел себя неадекватно – сбрил брови, угрожал дочери ножом и публиковал странные фото.

Впоследствии выяснилось, что он давно изменяет Оксане, с которой состоит в браке с 2012 года. Мужчина прошел курс лечения, вернувшись в Россию и принялся заглаживать свою вину. Девушка заявляла, что не простит его, однако недавно оказалось, что пара не явилась на судебное заседание.

Производство по делу было якобы прекращено в связи с отказом истца (Самойловой) от иска и примирением сторон, а это значит, что инстаграм-модель, видимо, простила возлюбленного.

Знаменитая актриса и дизайнер Мэри-Кейт Олсен, сестра-близнец актрисы Эшли Олсен также подала на развод с супругом, банкиром и братом бывшего президента Франции Оливье Саркози. Прожив вместе пять лет, Олсен потребовала срочного развода. При этом из-за мужчины звезда осталась без крыши над головой, а детали их ссоры не разгляшаются.

Ольга Куриленко разошлась со своим избранником Беном Куром после трехлетних отношений, состоя с ним в гражданском браке. При этом звезда в начале пандемии вируса переболела им и справлялась со всем самостоятельно. Теперь актриса стала усиленно следить за собой, налаживать здоровье и свой режим.

Актриса никуда не выходит из дома, соблюдая двухнедельный карантин. Но, как оказалось, Ольга

«Они хотели, чтобы их отношения развивались, но это оказалось слишком сложным из-за плотных рабочих графиков. Сейчас ей тяжело, но Ольга, конечно, придет в норму», - сказал ранее друг артистки, комментируя ее отношения.

Расставание коснулось и пары Лана Дель Рей с офицером полиции Шоном Ларкиным, также состоящих в гражданском браке, не обошло сеть стороной.

«Мы все еще общаемся и все такое, просто сейчас у нас обоих довольно загруженный график», — лаконично отметил мужчина. Отметим, Лана состояла в отношениях с мужчиной довольно долго, а о ее отношениях стало известно лишь в октябре прошлого года.

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